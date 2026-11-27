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Games GTA 6 tem memorial em homenagem a familiares de desenvolvedores que morreram durante produção Novo jogo da Rockstar Games eterniza a memória de entes queridos de profissionais da empresa, entre eles uma bebê chamada Evelyn

Quem explora o mapa de "GTA 6", lançado mundialmente no dia 19 de novembro, pode se deparar com um memorial que guarda histórias reais. A Rockstar Games, responsável pelo desenvolvimento do jogo, reservou um espaço no universo fictício de Leonida para homenagear familiares de funcionários da empresa que morreram durante os anos de produção do game. Entre eles estão a filha, a mãe e o pai de diferentes integrantes da equipe.

Uma das homenagens, que ganhou repercussão nas redes sociais, é dedicada a uma bebê chamada Evelyn, que um dos desenvolvedores perdeu em 2023. "À bebê que perdemos, demos a você o nome de Evelyn. Você estará para sempre em nossos corações", diz a inscrição num dos locais do game, com a data de 8 de abril de 2023.

Outro profissional da Rockstar Games, Matt Green, homenageou a mãe, Bev Green, que morreu em março deste ano, oito meses antes do lançamento de "GTA 6". Em publicação no Instagram, o desenvolvedor contou que foi ela quem, ainda na infância, o presenteou com uma cópia de "GTA: Vice City", jogo que ajudou a despertar seu interesse pela profissão que viria a exercer.

Bev acompanhou com entusiasmo o envolvimento do filho na produção do novo título da franquia, mas não chegou a conhecer o resultado do trabalho. Seu nome agora pode ser encontrado no memorial, situado ao norte da localidade fictícia de Hamlet.

O designer de produção Terrance Radcliff também perdeu dois familiares ao longo do desenvolvimento de "GTA 6": o pai e a primeira filha, Jade. Os nomes dos dois aparecem lado a lado no memorial. Nas redes sociais, o profissional manifestou sua gratidão pela possibilidade de perpetuar a memória de ambos num dos maiores lançamentos da história da indústria dos videogames.

Batizado de Deep Roots Memorial Sanctuary, o monumento reúne ainda outros nomes, cujas histórias não foram divulgadas. O lançamento de "Grand Theft Auto VI" ocorreu 13 anos após a chegada ao mercado do título anterior da franquia. O novo game faturou US$ 3,8 bilhões apenas na estreia.

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