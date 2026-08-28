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games GTA 6: vídeo de 26 minutos revela detalhes e curiosidades do jogo; veja 7 Rockstar apresentou imagens detalhadas de Leonida, perseguições e tiroteios, além da dinâmica entre Lucia e Jason; lançamento está previsto para 19 de novembro

A pouco menos de três meses do lançamento de GTA 6, a Rockstar Games finalmente mostrou aos jogadores como será, em detalhes, um dos games mais aguardados da história. Depois de mais de 18 meses sem uma prévia extensa, a desenvolvedora apresentou 26 minutos de imagens do jogo, com perseguições, tiroteios, exploração do mapa e novos detalhes sobre Lucia e Jason, os dois protagonistas.

A versão estendida foi exibida inicialmente pela Netflix e chegou ao YouTube seis horas depois. Sem narração ou textos explicativos, o vídeo apostou nas próprias imagens para mostrar a evolução gráfica e a dimensão do mundo criado pela Rockstar.

A divulgação acontece depois de uma semana marcada pelo vazamento de vídeos não autorizados de gameplay. A desenvolvedora classificou como "de partir o coração" ver imagens do projeto circulando antes da apresentação oficial.

Com lançamento marcado para 19 de novembro, GTA 6 será o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, de 2013. Veja o que já sabemos sobre o jogo — e o que a Rockstar ainda mantém em segredo.

Lucia e Jason serão os protagonistas

GTA 6 terá dois personagens principais: Lucia Camino e Jason Duval. A relação do casal será um dos elementos centrais da história e já é comparada a uma versão contemporânea de Bonnie e Clyde.

A nova prévia mostrou que será possível alternar entre os dois personagens, retomando uma mecânica utilizada em GTA 5, que permitia ao jogador controlar Michael, Franklin e Trevor.

Uma das cenas mostra Jason ajudando Lucia a escapar pela janela durante uma operação policial antidrogas em um prédio.

A Rockstar, porém, pretende aprofundar a dinâmica entre os protagonistas. Desenvolvedores disseram à "IGN" que as escolhas do jogador poderão interferir no relacionamento entre Lucia e Jason. Será possível, inclusive, evitar o desenvolvimento do vínculo entre eles.

Leonida será a versão de GTA da Flórida

O jogo será ambientado em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida. É lá que fica Vice City, cidade conhecida dos fãs da franquia e inspirada em Miami.

Os 26 minutos mostraram muito mais do que as praias e avenidas já vistas nos trailers. Há apartamentos, bares em coberturas, casas noturnas, estradas, áreas pantanosas e diferentes ambientes urbanos e rurais.

A variedade de personagens também chamou atenção. A Rockstar apresentou NPCs com diferentes idades, tipos físicos e estilos, reforçando a intenção de criar um mundo mais diversificado e vivo.

Gráficos impressionam

A evolução visual foi um dos pontos mais comentados após a divulgação. Rostos, expressões, iluminação e movimentação dos personagens aparecem com um nível de detalhamento muito superior ao de GTA 5.

Os ambientes internos também ganharam destaque, com apartamentos, bares e clubes apresentando grande quantidade de objetos e elementos interativos.

O jornalista Ryan McCaffrey, da "IGN", chegou a afirmar que GTA 6 "pode ser o jogo mais bonito" que já viu.

O salto gráfico ajuda a explicar o longo intervalo entre os principais títulos da franquia. GTA 5 foi lançado originalmente em 2013, enquanto o último grande projeto da Rockstar, Red Dead Redemption 2, chegou às lojas em 2018.

Perseguições, assaltos e tiroteios continuam

Apesar das mudanças técnicas, a essência de Grand Theft Auto permanece. A prévia mostrou perseguições de carros, assaltos à mão armada, confrontos com policiais e diferentes situações envolvendo o submundo do crime. A sátira à sociedade americana, outra característica histórica da série, também continua presente.

A Rockstar ainda parece ter incorporado elementos desenvolvidos em Red Dead Redemption 2. Um deles seria um sistema de reputação capaz de alterar a forma como outros personagens reagem às atitudes do jogador.

O mundo aberto também terá uma grande quantidade de atividades paralelas, seguindo uma característica tradicional dos jogos do estúdio.

E GTA Online?

Este continua sendo um dos principais mistérios. A Rockstar já afirmou que GTA 6 será lançado inicialmente como uma experiência focada em um jogador. A nova apresentação também não trouxe detalhes sobre um sucessor de GTA Online.

A expectativa é que o componente multiplayer seja apresentado posteriormente, repetindo a estratégia utilizada em GTA 5. O GTA Online original estreou semanas depois do jogo principal e se transformou em uma das maiores fontes de receita da história da Rockstar.

Mais de uma década depois, o modo continua com uma grande comunidade de jogadores e recebeu inúmeras atualizações.

Sucessor de um fenômeno

A dimensão da expectativa por GTA 6 está diretamente relacionada ao sucesso de seu antecessor. GTA 5 já ultrapassou a marca de 200 milhões de unidades vendidas desde 2013 e está entre os videogames mais comercializados da história.

Considerando toda a franquia, Grand Theft Auto acumula aproximadamente meio bilhão de cópias vendidas desde o primeiro título, lançado em 1997.

O interesse pelo novo jogo também aparece nas redes. Os dois trailers oficiais de GTA 6 somam perto de 500 milhões de visualizações no YouTube.

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