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game GTA VI abre pré-venda após 13 anos de espera e mira maior lançamento da história do entretenimento Novo jogo da Rockstar chega em novembro de 2026 e pode vender 45 milhões de cópias antes mesmo do lançamento, segundo analistas

Após 13 anos de espera, os fãs de Grand Theft Auto poderão reservar a partir desta quinta-feira uma cópia de GTA VI, novo capítulo da franquia da Rockstar Games que já é apontado por analistas como o maior lançamento da história do entretenimento.

O jogo será lançado mundialmente em 19 de novembro de 2026. Nos Estados Unidos, a edição padrão custará US$ 79,99 (cerca de R$ 413), enquanto a edição Ultimate, com conteúdos extras, será vendida por US$ 99,99 (aproximadamente R$ 517).

— Às vezes parecia que GTA VI era apenas um conceito distante, e dizer que em breve poderei jogar é quase um milagre — afirmou à AFP o escocês Red Young, de 26 anos.

A expectativa em torno do lançamento é inédita mesmo para os padrões da indústria dos videogames.

— Trata-se do maior lançamento já realizado na indústria do entretenimento — disse Piers Harding-Rolls, analista da consultoria britânica Ampere Analysis.

Segundo estimativas de analistas do banco Piper Sandler, cerca de 45 milhões de cópias de GTA VI poderão ser vendidas antes mesmo da chegada do jogo às lojas.





Sucessor de um fenômeno global

A pressão sobre o novo título é proporcional ao sucesso do antecessor. Lançado em 2013, GTA V vendeu cerca de 230 milhões de cópias e se tornou o segundo videogame mais vendido da história, atrás apenas de Minecraft.

O jogo também estabeleceu um recorde ao ultrapassar US$ 1 bilhão em receitas apenas três dias após o lançamento.

Mesmo com a popularidade de GTA Online, versão multiplayer baseada no universo de GTA V, os fãs aguardavam há anos por uma sequência inédita.

As primeiras imagens de GTA VI foram divulgadas apenas em 2023. Desde então, cada trailer, anúncio ou suposto vazamento passou a mobilizar milhões de jogadores nas redes sociais.

— É um fenômeno cultural, estamos nos preparando para isso há anos — afirmou Charlotte Massicault, diretora de produtos multimídia da rede francesa Fnac-Darty.

Jogo pode custar até US$ 2 bilhões

Estimativas do mercado apontam que o desenvolvimento de GTA VI tenha custado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, valor que faria do projeto o produto mais caro já produzido na indústria do entretenimento.

O novo jogo será ambientado em uma região inspirada na Flórida e em Miami, retomando o universo de Vice City, cenário conhecido pelos fãs da série desde Grand Theft Auto: Vice City, lançado em 2002.

A história será protagonizada por Jason e Lucia, dupla comparada por analistas ao casal Bonnie e Clyde.

Como nos jogos anteriores da franquia, os jogadores poderão cumprir missões ligadas a assaltos, perseguições e outros crimes ou simplesmente explorar livremente o mundo aberto criado pela Rockstar.

Esse conteúdo continua sendo alvo de críticas sobre os possíveis efeitos do jogo sobre os mais jovens. Por isso, os títulos da série são classificados para maiores de 18 anos pelo sistema europeu PEGI.

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