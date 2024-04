Guaiamum Treloso Rural anuncia volta em 2024; festival será em setembro

A- A+

Um dos festivais de música mais tradicionais da RMR anunciou que estará de volta, após um ano sem dar as caras. Na tarde desta quarta (17), o Guaiamum Treloso Rural publicou, em suas redes sociais, que a edição de 2024 já tem data marcada: 21 de setembro.

No post, além da data do GTR, o festival abriu uma lista de espera para quem quiser ter acesso exclusivo ao lote promocional da compra de ingressos, do Expresso Treloso (transfer de ida e volta do festival), além de receber notícias em primeira mão.

Confira o anúncio:



A última edição do GTR aconteceu em 2022, na Fazenda Bem-Te-Vi, em Aldeia, município de Camaragibe, assim como em anos anteriores. Desta vez, não será mais lá, mas, ainda em Aldeia. Segundo adianta o produtor Felipe Cabral, acontecerá “em lugar inédito e perfeito”.

Veja também

Audiovisual Documentário brasileiro 'A queda do céu' é selecionado para mostra do Festival de Cannes