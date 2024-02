A- A+

BBB 24 "Guerra declarada", afirma Bin Laden após receber nove votos na formação do Paredão O funkeiro escapou da berlinda pela prova "Bate e Volta"

Bin Laden entrou em atritos com pessoas do BBB 24 após ter sido o mais votado pela casa na última formação do Paredão. Apesar dos votos, o funkeiro escapou da berlinda através da dinâmica "Bate e Volta".

Em conversa com Lucas Henrique, que está no Paredão, Bin Laden falou de "guerra declarada" contra o Quarta Fada.

"Agora é guerra declarada. Já tenho dois alvos declarados. (...) Michel vai ter até uma trégua, meu alvo agora é do outro lado. Gente que votou em mim e não votei ainda", disse Bin Laden.

O cantor recebeu nove votos dentro da casa. Davi, Isabelle, Fernanda, Pitel, Wanessa, Matteus, Michel, Yasmin e Alane votaram no funkeiro.

Bin Laden entrou em atrito direto com uma dessas pessoas. Alane foi parabenizar o funkeiro após ele se livrar da berlinda na "Bate e Volta" e foi rebatida.

"Você votou em mim?", questionou Bin Laden. Alane confirmou a votação e Bin retrucou: "Então por que tá me dando parabéns?".





