Guerra por direitos autorais entre Sting e sua banda The Police
Disputa centra-se na classificação das receitas provenientes de serviços como Spotify, Deezer ou Apple Music para efeito de repartição dos direitos autorais
A Justiça britânica começou, nesta quarta-feira (14), a analisar uma ação contra Sting apresentada pelos outros dois membros da banda The Police, que consideram não ter recebido sua parte justa dos direitos autorais procedentes do streaming.
O guitarrista Andy Summers e o baterista Stewart Copeland calculam que deixaram de receber “mais de dois milhões de dólares” (10,75 milhões de reais), segundo os autos, consultados pela AFP.
A ação foi apresentada no fim de 2024 ao Tribunal Superior de Londres, que trata do caso nesta quarta e na quinta-feira no âmbito de uma audiência preliminar, embora ainda não se trate do julgamento propriamente dito.
Nenhum dos três membros do grupo está presente nesta audiência preliminar.
Os autores da ação baseiam-se em um acordo de quase 50 anos atrás, que estipula que cada membro do grupo recebe, na qualidade de arranjador, 15% dos direitos autorais gerados pelas composições dos outros.
Sting, baixista e cantor, é além disso o autor de todos os grandes sucessos, como “Roxanne” ou “Message in a Bottle”.
O líder do trio recebe de longe a maior parte dos direitos autorais do grupo, que lançou cinco álbuns entre 1978 e 1983.
Mas o acordo permite reconhecer a contribuição dos outros dois membros, como os trechos de guitarra de Andy Summers em “Every Breath You Take”.
O acordo entre os três músicos foi inicialmente acertado de forma oral em 1977 e formalizado por escrito em 1981, quando o streaming musical não existia.
O trato foi reiterado em 2016 em um contrato destinado a resolver todas as disputas financeiras entre os membros, sem que o termo “streaming” fosse mencionado explicitamente.
A disputa centra-se na classificação das receitas provenientes de serviços como Spotify, Deezer ou Apple Music para efeito de repartição dos direitos autorais.
Os representantes de Sting, que vendeu seu repertório musical à Universal em 2022 por um valor estimado pela mídia americana em 250 milhões de dólares (1,34 bilhão de reais), denunciam uma “tentativa ilegítima” de reinterpretar o acordo e chegam a considerar que algumas das quantias pagas poderiam constituir um “pagamento em excesso”.