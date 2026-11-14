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K-Pop 'Guerreiras do K-pop' anuncia turnê mundial, com América Latina no roteiro Golden World Tour começa em junho de 2027 e prevê mais de 150 apresentações em quase 50 cidades; datas na região serão divulgadas posteriormente e Brasil ainda não tem previsão

Fenômeno mundial da Netflix, “ Guerreiras do K-pop” vai sair das telas para ganhar os palcos. A plataforma e a produtora AEG Presents anunciaram nesta sexta-feira (13) a Golden World Tour, turnê mundial inspirada na animação, com início marcado para junho de 2027.

E há uma boa notícia para os fãs brasileiros: a América Latina está incluída nos planos da excursão, embora ainda não tenham sido divulgados os países, as cidades ou as datas. Por enquanto, não há shows confirmados no Brasil.

A primeira etapa da turnê terá 61 apresentações em 35 cidades da América do Norte, da Europa e do Reino Unido, entre junho e outubro de 2027. No total, a produção prevê mais de 150 shows em quase 50 cidades ao longo de 2027 e 2028, incluindo futuras passagens pela América Latina e pela região da Ásia-Pacífico.

Batizado de Golden World Tour, o espetáculo levará aos ginásios e arenas o grupo fictício HUNTR/X, formado pelas personagens Rumi, Mira e Zoey.

Com recursos tecnológicos de animação, elas vão interagir com o público, acompanhadas por dançarinos e artistas ao vivo, acrobacias e coreografias. Os Saja Boys, grupo rival da trama, e o tigre Derpy também estão entre as atrações previstas.

A estreia está marcada para 5 de junho de 2027, em Baltimore, nos Estados Unidos. A turnê passará ainda por cidades como Chicago, Atlanta, Orlando, Dallas e Los Angeles, antes de seguir para a Europa, com paradas em Zurique, Milão, Amsterdã, Berlim, Paris, Dublin e Londres, entre outras.

A venda geral de ingressos começa em 20 de novembro, às 10h (horário local de cada cidade). Haverá pré-venda para clientes Mastercard no dia 18 e para fãs cadastrados no site oficial no dia 19.

Lançado em junho de 2025, “Guerreiras do K-pop” se tornou o filme mais visto da história da Netflix, com mais de 670 milhões de visualizações. A trilha sonora também emplacou um sucesso mundial: “Golden” conquistou o Oscar e o Grammy, tornando-se a primeira faixa de K-pop a vencer as duas premiações.

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