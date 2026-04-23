A- A+

ranking "Guerreiras do K-pop" iguala recorde de BTS nas paradas musicais e faz história Trilha sonora da animação da Netflix alcançou a mesma marca que um dos álbuns do grupo coreano na Billboard 200 nos Estados Unidos

A trilha sonora de "Guerreiras do K-pop" alcançou um marco histórico nas paradas musicais dos Estados Unidos ao igualar um recorde do BTS na Billboard 200, principal ranking de álbuns do país.

O projeto completou 41 semanas na lista, repetindo o desempenho de "Proof" (2022), coletânea do grupo sul-coreano, e consolidando-se como um dos álbuns de K-pop com maior permanência na história da parada, destacou a Forbes.

Com esse resultado, a trilha sonora da animação da Netflix passa a ocupar a quarta posição entre os discos de K-pop por mais tempo consecutivo na Billboard 200. O feito ganha ainda mais relevância ao considerar que o ranking é amplamente dominado pelo próprio BTS, com álbuns como "Love Yourself: Answer" e "Map of the Soul: 7" acumulando 100 e 95 semanas, respectivamente.

O desempenho chama atenção também por se tratar de uma trilha sonora de um filme de animação, um formato menos comum entre os maiores sucessos da parada. "Guerreiras do K-pop" vem se destacando como fenômeno global.

O longa acompanha o grupo fictício HUNTR/X, que divide a rotina entre a carreira musical e a luta contra forças sobrenaturais. A produção rapidamente se tornou um dos conteúdos mais populares da Netflix. O trio é interpretado vocalmente por EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami.

Segundo a Forbes, ao igualar as 41 semanas de permanência de "Proof", o álbum do longa reafirma a força crescente do K-pop no mercado internacional e demonstra como projetos ligados ao audiovisual também podem competir diretamente com grandes nomes da indústria musical.

Fora do streaming, arrebatou prêmios importantes. Um dos marcos foi a conquista em duas categorias do Oscar, na cerimônia realizada no mês passado.

O filme levou a estatueta de Melhor Animação e de Melhor Canção Original com “Golden”, que se tornou a primeira música de k-pop a ganhar o importante prêmio do cinema.

A produção venceu essas mesmas categorias também no Globo de Ouro e no Critics Choice.

As personagens foram parar até mesmo em capa de revista, com escolha como revelação de 2025 pela Times, que destacou impactos digital, audiovisual e mercadológico do longa para a escolha.

Veja também