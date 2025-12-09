A- A+

netflix 'Guerreiras do k-pop' são eleitas pela revista Time como a revelação de 2025 Impactos digital, audiovisual e mercadológico do longa da Netflix foram destaque

As " Guerreiras do k-pop", filme da Netflix que foi um dos maiores sucessos de 2025, foram eleitas pela revista Time como a revelação do ano. As Huntrix, o trio que protagoniza a animação, apareceram em uma das capas da publicação americana, que vem selecionando os principais nomes dos últimos 12 meses.

Nas redes sociais, a equipe da revista descreveu os motivos da escolha. "Celebridades declararam seu amor pelo filme, enquanto Fortnite passou a permitir que jogadores comprassem 'skins' das Huntrix para seus personagens. Novak Djokovic dançou ao som da contagiante faixa 'Soda Pop' depois de vencer uma partida de quartas de final no US Open. A especialista em parentalidade Dr. Becky Kennedy criou um guia para assistir ao filme com crianças e o divulgou para seus milhões de seguidores no Instagram. Membros do elenco se apresentaram no 'The Tonight Show', além de fazerem uma aparição surpresa no 'Saturday Night Live', em um esquete no qual o apresentador Bad Bunny repreende os amigos por não compreenderem o brilho do filme", diz a postagem.

O impacto digital e mercadológico do longa também foi celebrado.

"As cinco fantasias mais buscadas no Google para o Halloween eram todas personagens do filme, só que a maioria das crianças que pediram doces este ano não estava vestindo roupas licenciadas pela Netflix. Para isso ter acontecido, os parceiros de fabricação teriam precisado apostar no filme meses antes de seu lançamento. Da mesma forma, os frutos do acordo de outubro, considerado 'sem precedentes', entre a Netflix e a Mattel/Hasbro para produzir brinquedos e jogos da marca só chegarão às prateleiras meses depois das festas. Não foi por falta de tentativa, diz Dan Lin, presidente de filmes da Netflix. 'Os compradores acharam que era nichado demais.'

A revista termina, então, dizendo que "nichado agora parece uma descrição quase cômica".

Indicadas a prêmios

O filme, que conta a história de um trio musical que usa poderes secretos para proteger os fãs de forças do mal, tem recebido indicações aos principais prêmios que antecedem ao Oscar. No Critics Choice Awards, concorrem a melhor longa de animação e melhor música, para "Golden".

No Globo de Ouro, aparecem em três categorias: melhor longa de animação, melhor canção original ("Golden") e conquista cinematográfica e de bilheteria.

