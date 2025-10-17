A- A+

FILME "Guerreiras do K-Pop" ganha exibições em cinemas do Brasil; confira as datas Após sucesso no streaming, Netflix prepara sessões especiais da animação para os fãs

A Netflix revelou, nesta sexta-feira (17), que vai lançar “Guerreiras do K-Pop” nos cinemas do Brasil. A animação fez enorme sucesso no streaming, sendo o filme mais assistido de todos os tempos na plataforma.

“Após enorme sucesso em salas de cinema nos Estados Unidos, ‘Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto’ chega ao Brasil em cinemas selecionados. Nessas sessões especiais, as letras das músicas aparecem na tela para que o público possa cantar junto, no maior estilo karaokê! Prontos para se juntar às HUNTR/X? Corra para garantir seus ingressos - as exibições são limitadas”, afirma o comunicado da Netflix.

O longa-metragem será exibido entre 31 de outubro e 2 de novembro, em sessões dubladas e legendadas. São mais de 300 cinemas em mais de 90 cidades, inclusive no estado de Pernambuco.



Salas de redes como Cinemark, Cinépolis, Kinoplex, UCI, Cinesystem e Cine Araújo terão exibições. Os ingressos já estão à venda e é possível conferir as sessões em cada cidade através de um site.

“Guerreiras do K-Pop” fez história também com suas músicas. O álbum com as canções originais, “KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)”, se tornou a primeira trilha sonora a conquistar quatro faixas simultâneas no Top 10 da Billboard Hot 100, com o hit “Golden” em primeiro lugar.

Com direção de Maggie Kang e Chris Appelhans, o filme acompanha um trio de estrelas do K-Pop que utiliza seus poderes secretos para proteger o mundo de ameaças sobrenaturais. O título é visto como uma aposta da Netflix para conquistar o Oscar na categoria de Melhor Animação.



*Com informações da assessoria de imprensa.



