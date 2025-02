A- A+

FREVO Guerreiros do Passo completam 20 anos em 2025, com frevo afiado para mais um Escuta Levino O grupo, que encanta os foliões ao dançar frevo trajado como no início do século XX, completa duas décadas de existência em 2025

Toda quinta-feira da semana pré-carnavalesca, para muitos foliões já é de lei: é dia de sair no bloco Escuta Levino, que se concentra na Praça Maciel Pinheiro e, à noite, avança pela rua da Imperatriz, no Centro do Recife, seguindo até o Bairro do Recife, arrastando um sem fim de foliões, mais e mais numerosos a cada ano.



O que atrai a multidão a seguir o bloco, além da orquestra potente e repertório de frevos clássicos, são os passistas que conduzem o cortejo: trajados com indumentárias que lembram personagens e foliões típicos dos carnavais de rua dos anos 1940 e 1950 - quando o frevo era um jovem gênero, ainda em formatação, os Guerreiros do Passo encantam e instigam o trajeto do bloco.

Em 2025 - mais exatamente, em 1º de setembro deste ano - os Guerreiros do Passo completam duas décadas de existência.

Mesmo sendo no segundo semestre, as comemorações pela data redonda serão ao longo de todo o ano. E começam amanhã (27), a partir das 20h, na concentração do Escuta Levino, na Praça Maciel Pinheiro, bairro da Boa Vista.



20 anos de passo

Os Guerreiros do Passo nasceram em 2005, a partir do encontro de ex-alunos do saudoso mestre Nascimento do Passo, na Escola de Frevo do Recife.

“A gente chamava de ‘guerreiro’ aquela pessoa que pensava em frevo o ano inteiro, além do Carnaval”, conta Eduardo Araújo, um dos fundadores do grupo que, assim como Lucélia Albuquerque e Valdemiro Neto, continua em atuação.



O principal intuito do grupo era seguir propagando e difundindo o frevo, formando não apenas novos passistas, mas, preferencialmente, novos instrutores de frevo.

“Quando você forma um instrutor, consequentemente, você forma muito mais passistas, porque o instrutor é um multiplicador desse conhecimento”, conta Eduardo.



O Fervo e O Frevo

Convidados, em 2006, pela bailarina Valéria Vicente, para abrir o seu espetáculo “O Fervo”, os Guerreiros do Passos, então, se debruçaram sobre as origens e primeiros “passos” (com o perdão do trocadilho) da dança, assim como o contexto histórico e social em que o frevo se formatava e se consolidava, na primeira metade do século 20.



Nascia a aula-espetáculo autoral dos Guerreiros do Passo, “O Frevo”. Nele, são retratados personagens das camadas sociais historicamente oprimidas, ou “o povão”, que era quem estava nas ruas, dançando o frevo, se esbaldando e se jogando no Carnaval. Daí, para representar mais fidedignamente esse período, a adoção de trajes típicos pelos passistas.



Formação

Ao longo desses 20 anos, além da aula-espetáculo “O Frevo”, os Guerreiros do Passo vêm promovendo, semanalmente, aulas de dança gratuitas, na Praça do Hipódromo, sempre das 15h às 17h. O projeto se chama “Frevo na Praça”.

Após anos mantendo as aulas de forma voluntária, os Guerreiros do Passos foram contemplados com incentivo do Funcultura e, desde 2024, executam o projeto com recursos públicos, o que potencializa a ação e esse fervor gerado daí.

SERVIÇO

Bloco Escuta Levino - com os Guerreiros do Passo

Quando: Quinta (27), às 20h (concentração)

Onde: Praça Maciel Pinheiro - Bairro da Boa Vista - Recife-PE

Gratuito

Instagram: @guerreirosdopasso

