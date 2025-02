A- A+

frevo Guerreiros do Passo fazem Aulão gratuito e se apresentam no Dia do Frevo Grupo, que completa 20 anos em 2025, terá fim de semana intenso nas celebrações pelo Frevo

Neste fim de semana, em que o Frevo é a grande estrela, os passistas do Guerreiros do Passo – símbolo de dança e pesquisa que traz aos olhos e corações de hoje um pouco do que eram os antigos carnavais – farão parte dos festejos de mais um aniversário do gênero/ritmo/dança genuinamente pernambucano.



Neste sábado (8), a partir das 15h, o grupo realiza mais um Aulão gratuito, na Praça do Hipódromo, zona norte do Recife. As aulas, que acontecem semanalmente, dentro do projeto “Frevo na Praça”, aberto a todo o público que queira se arriscar em aprender alguns passos de frevo.

Os Guerreiros do Passo foi fundado em 2005, nascendo do desejo de ex-alunos do saudoso mestre Nascimento do Passo em perpetuar seu legado. Desde então, vem abrilhantando todos os carnavais recifenses, trajados de típicos passistas do início do século passado.

No Aulão gratuito, um pouco desse aprendizado de anos é matéria-prima para fazer nascer novos passistas de frevo ou apaixonados pelo gênero.

“Nas aulas, aplicamos todo o aprendizado adquirido com Nascimento do Passo. Ele foi nosso grande mestre e desenvolveu um método de ensino que começa com 40 movimentos iniciais. Isso surgiu do medo dele do frevo de rua se perder, aí, nos anos 1970, ele formou uma escola e catalogou tudo que ele tinha aprendido indo atrás das orquestras”, explica o coordenador Eduardo Araújo, que, junto a Lucélia Albuquerque e Valdemiro Neto, é um dos fundadores remanescentes do coletivo.

Dia do Frevo

Já no domingo, 9 de fevereiro, Dia do Frevo, os Guerreiros do Passos marcam presença no no Recife Frevo Festival, que acontecerá no Teatro do Parque, a partir das 17h.

No evento, eles apresentarão o espetáculo “O Frevo”. Em cena, eles interpretam o passo como ele nasceu: nas ruas, como um grito de liberdade de camadas sociais historicamente oprimidas e sob a repressão policial dos duelos de capoeira.

Dança e explicações didáticas e lúdicas sobre o contexto da época se alternam, resultando em um espetáculo original e emocionante através dos personagens que representam foliões típicos da primeira metade do século 20.

SERVIÇO

Aulão gratuito dos Guerreiros do Passo - Frevo na Praça

Quando: Sábado (8), a partir das 15h

Onde: Praça do Hipódromo - Hipódromo, Recife-PE

Gratuito

“O Frevo”, dos Guerreiros do Passo, no Recife Frevo Festival

Quando: Domingo (9), a partir das 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Entrada gratuita



Instagram: @guerreirosdopasso

Veja também