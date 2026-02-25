Grupo Guerreiros do Passo realiza aula aberta de frevo na Oficina Francisco Brennand
A proposta da atividade gratuita é pensar o frevo para além do ritmo que embala o Carnaval
Os Guerreiros do Passo, que fizeram parte do filme “O Agente Secreto”, estarão na Oficina Francisco Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, neste sábado (28). O grupo de dança comanda uma aula aberta de frevo, a partir das 14h.
A atividade “Saudade do Frevo” compõe o programa “Ocupa Oficina”, que leva artistas convidados ao museu-ateliê para confluências artísticas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link.
Na aula, os bailarinos abordarão a metodologia de Nascimento do Passo, mestre e mentor do grupo. A proposta é pensar o frevo para além do Carnaval, entendendo essa manifestação como elemento cultural vivo.
Serviço:
“Ocupa Oficina: Saudades do Frevo” – Aula aberta com os Guerreiros do Passo
Quando: nesta sexta-feira (28), das 14h às 16h30
Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea
Inscrições gratuitas
*Com informações da assessoria de imprensa.