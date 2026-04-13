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NOVELA "Guerreiros do Sol" chega à TV aberta com cortes em cenas, mas com "essência preservada" Novela do Globoplay, que retrata o universo do cangaço, estreia na TV Globo no dia 22 de abril

Após passar pelo streaming e pela TV paga, "Guerreiros do Sol" chega à TV aberta no dia 22 de abril. A novela herda o horário do "BBB 26" na grade da TV Globo, com exibição de segunda a sexta-feira, logo após "Três Graças".

Nesta segunda-feira (13), parte do elenco e da equipe responsável pelo folhetim se reencontrou em um evento para a imprensa nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Atores, autores, diretores e produtores relembraram momentos vividos nos bastidores e falaram sobre a repercussão positiva alcançada pelo folhetim.

Vencedora do Prêmio APCA 2025, concedido pela crítica paulistana, "Guerreiros do Sol" também despertou interesse internacional.

No ano passado, a novela conquistou o prêmio Rose d’Or Awards, em Londres, desbancando concorrentes da Espanha, Turquia, Alemanha, Reino Unido e Bélgica.

O pernambucano George Moura, que assina a criação da novela com Sergio Goldenberg, revelou que o reconhecimento internacional foi inesperado para ele.

"Quando anunciaram o nome da novela em inglês, achei que tinha tido um delírio auditivo. A gente faz, acredita, mas, no fundo, isso não nos pertence. O que é nosso é o ofício, o que a gente luta diariamente para fazer. Que seja usufruído por quem vê", apontou o autor.

Ambientada no Sertão das décadas de 1920 e 1930, a novela é livremente inspirada nas histórias de Lampião, Maria Bonita e de outros cangaceiros.

A obra tem direção artística de Rogério Gomes, direção de João Gomes e Thomaz Cividanes, produção de Juliana Castro e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

No centro da trama está o romance entre Josué, interpretado pelo pernambucano Thomás Aquino, e Rosa, vivida pela paraibana Isadora Cruz. No elenco, também estão nomes como Daniel de Oliveira, Aline Moraes, Alice Carvalho, José de Abreu e Alexandre Nero.

De Pernambuco, a lista inclui ainda Ítalo Martins, Irandhir Santos, Vítor Sampaio, Augusta Ferraz, Pedro Wagner e Rodrigo García, entre outros atores e atrizes nordestinos.

Para Thomás Aquino, mesmo após o sucesso da novela na Globoplay, estrear na TV aberta tem grande importância. "É a oportunidade da população, que muitas vezes não tem acesso aos serviços de streaming, ver o quanto a gente se dedicou a essa obra, que ficou incrível. 'Guerreiros do Sol' é um dos grandes trabalhos que eu já fiz, por representar uma história nordestina", destacou.

Em vez dos 45 episódios disponíveis no Globoplay, a novela chega à TV Globo com apenas 39 capítulos. Isso porque a produção precisou sofrer alguns cortes, principalmente em cenas de violência e nudez. "Foram ajustes necessários, por ser tratar de TV aberta e por conta do horário. No entanto, a essência da história está absolutamente preservada", garantiu George.

*O repórter viajou a convite da TV Globo

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