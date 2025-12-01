A- A+

prêmio "Guerreiros do Sol" é premiada como melhor telenovela no Rose d'Or Awards

A novela " Guerreiros do sol", produção original do Globoplay produzida pelos Estúdios Globo e exibida neste ano, venceu na noite desta segunda-feira o prêmio de Melhor Telenovela no Rose d’Or Awards, realizado em Londres. Entre os indicados, estiveram "Crystal Wall" (Alemanha"), "EastEnders" (Reino Unido), "Eshref Ruya" (Turquia), "Life Happens" (Bélgica) e "Valle Salvaje" (Espanha).

Estiveram na premiação os autores George Moura e Sergio Goldenberg e a produtora Juliana Castro.

"Nem no maior dos meus delírios, eu poderia imaginar que uma história em torno do Sertão do Nordeste, região de minha origem, poderia me levar à Europa para receber um prêmio de tamanha importância, em uma cerimônia em Londres", disse George Moura. "Receber o Rose D’or de melhor novela com ‘Guerreiros do Sol’ é uma alegria imensa e uma constatação, que as histórias do mundo do cangaço têm uma universalidade, pois tratam dos desejos e conflitos genuinamente humanos".

Sergio Goldenberg completou:

“Guerreiros é uma novela bem brasileira, nascida da nossa história. Por isso, é uma alegria saber que ela tocou o público estrangeiro. Num ambiente tão competitivo como o que a gente vive hoje, é importantíssimo ter um streaming e uma TV brasileira fortes do nosso lado. Muito feliz com esse prêmio, que também é do país. Viva os artistas brasileiros e viva todos os brasileiros!”.

Este é o segundo prêmio da Globo no Rose d’Or Awards na categoria novelas. O primeiro foi com "Órfãos da terra", em 2019. "Bom sucesso" (2020), "Pantanal" (2022) e "Todas as flores" (2023) também foram novelas indicadas.

