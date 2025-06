A- A+

Streaming "Guerreiros do Sol": elenco e equipe participam de bate-papo sobre a novela no Recife Folhetim de autoria do pernambucano George Moura aborda o universo do cangaço em trama com romance e vingança

“Guerreiros do Sol”, nova novela do Globoplay, tem fortes relações com Pernambuco. Além de ter vários atores do Estado no elenco, a obra nasceu da vontade do pernambucano George Moura de retratar o universo do cangaço no audiovisual.

O autor esteve no Recife nesta sexta-feira (13), acompanhado de parte do elenco do folhetim, além do diretor Rogério Gomes e da produtora Juliana Castro. Em bate-papo com a imprensa e convidados na sede TV Globo Pernambuco, a equipe falou sobre o trabalho.

Morando há mais de duas décadas no Rio de Janeiro, George já assinou produções de sucesso para a Globo, como “Amores Roubados” e “O Canto da Sereia”. Em “Guerreiros Roubados”, ele divide a escrita com Sergio Goldenberg.



Ao falar sobre o lançamento em terras pernambucanas, o autor não conteve a emoção. “Comecei minha carreira na Globo , como jornalista, há 33 anos, trabalhando aqui. É muita emoção voltar ao passado para falar de um trabalho do presente com o qual sonhei durante a vida inteira”, disse.

A trama de “Guerreiros do Sol” é livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita. Na fictícia cidade de Santa Cruz, Josué (Thomás Aquino) se apaixona por Rosa (Isadora Cruz). Esse sentimento o coloca na mira do Coronel Elói (José de Abreu), que quer se casar com a moça. A disputa termina em tragédia, fazendo com que o sertanejo e seus irmãos entrem para o cangaço em busca de vingança.

Para Isadora Cruz, que é paraibana, a experiência de interpretar Rosa foi uma forma de revisitar suas origens. “Senti que estava acessando a minha ancestralidade e, de uma certa forma, ressignificando a luta de todas essas mulheres que vieram antes de mim para que pudesse estar hoje aqui, vivendo de arte”, apontou.

A novela estreou no Globoplay no dia 11 de junho. No serviço de streaming, serão liberados cinco por semana, sempre às quartas-feiras. No canal Globoplay Novelas, na TV paga, eles são exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h40.

Victor Sampaio, um dos pernambucanos no elenco, diz que já tem sentido a receptividade do público nordestino desde a estreia da obra. “A gente tem visto nas redes sociais que tem muita gente gostando da história e dessa representatividade que a gente coloca em tela de diversos estados do Nordeste. O pessoal tem se identificado e conseguido se ver na história”, comenta.

Outro pernambucano presente em “Guerreiros do Sol” é Ítalo Martins. Ele vive Milagre, irmão de Josué que entra para o bando de cangaceiros. Em sua composição, o ator buscou não julgar o personagem como bandido ou mocinho, mas encontrar seu lado poético.

“Para uns eles eram heróis e para outros eram grandes vilões. Eu defendo os nossos guerreiros do sol, no sentido de que eles foram levados ao cangaço, pela pobreza extrema e pela violência dos poderosos. Esses homens encontraram no cangaço uma maneira de existir e ter voz”, aponta.

Veja também