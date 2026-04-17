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TELEVISÃO "Guerreiros do Sol" estreia na TV Globo no lugar do "BBB 26", revisitando o cangaço e temas sociais Novela premiada internacionalmente chega à TV aberta após passar pelo streaming e TV paga

RIO DE JANEIRO (RJ) - “Guerreiros do Sol”, terceira novela original do Globoplay, já tem data de estreia na TV Globo. Com o encerramento do “BBB 26”, a trama de época passa a ocupar o horário após “Três Graças”, com exibições de segunda a sexta-feira, a partir do dia 22.

Escrita pelo pernambucano George Moura e por Sergio Goldenberg, o folhetim chega à TV aberta três anos após ser filmada. Realizadas em 2023, as gravações duraram oito meses, entre seis meses em estúdios e externas no Rio de Janeiro, e mais dois em locações no Sertão.

A experiência foi marcante tanto para o elenco como para a equipe que trabalhou em “Guerreiros do Sol”. Para os autores, a imersão no universo do cangaço começou bem antes das câmeras serem ligadas pela primeira vez.



“Eu e George somos jornalistas de formação. Sempre que escrevemos uma novela, costumamos viajar para levantar pesquisa, e dessa vez não foi diferente. Fizemos todo o circuito do cangaço e encontramos muitos parentes de cangaceiros e de policiais das volantes. É um tema que continua muito vivo no Brasil”, aponta Sergio Goldenberg.

Inspiração no cangaço

O livro homônimo do historiador Frederico Pernambucano de Mello, consultor na novela, serviu de base teórica para o texto da dupla. Livremente inspirados em Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros famosos, os autores criaram o romance entre Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), que é atravessado por conflitos sociais e vingança.

“É uma novela que fala da nossa história, paisagem, música e da língua portuguesa. Relemos Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto para construir um repertório nesses diálogos dos personagens. Tudo isso está na obra, assim como temas do presente, como o peso do patriarcado na formação das famílias, a violência, as desigualdades sociais, o patrimonialismo e a promiscuidade entre crime e poder público”, complementa Sergio.

O pernambucano Ítalo Martins é um dos tantos nordestinos que integram o elenco de “Guerreiros do Sol” e contracena com alguns conterrâneos, incluindo Tomás Aquino, Vitor Sampaio e Irandhir Santos, que interpretam seus irmãos na trama. O ator destacou a sintonia com os colegas.

“Parece que estava todo mundo passando por um momento delicado na vida. Isso fez com que a gente se unisse de uma maneira muito forte. Acho que a história pedia essa irmandade, e a gente continuou família mesmo depois das filmagens”, revela.

Conexões com a trama

A atriz mineira Larissa Bocchino, que interpretou a fogosa Ivonete, foi uma das últimas a serem escaladas. Segundo ela, a aprovação para o papel veio como resposta às suas orações. “Queria muito fazer parte disso. Minha família materna é de Caruaru e o meu tataravô foi do bando de Lampião. Ele saiu fugido, se casou em uma das missões do Padre Cícero e se deu o nome de Assis. Desejei muito estar no projeto por conta dessa conexão”, conta.

Outra atriz que guarda uma história familiar ligada ao universo representado pela novela é Carla Salle. A atriz tem raízes em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, onde nasceu Lampião, e seu tataravô foi “coiteiro” do Rei do Cangaço. “É uma história que faz parte do imaginário da minha família”, comenta.

“Guerreiros do Sol” chega à TV aberta depois de passar pelo streaming e TV paga, com 39 capítulos, tendo passado por alguns cortes em cenas de sexo e violência. Segundo George Moura, os ajustes não alteraram a essência da obra, que atraiu atenções nacionais e internacionais. Além do Prêmio APCA 2025, concedido pela crítica paulista, a novela conquistou no ano passado o Rose d’Or Awards, em Londres, desbancando concorrentes de outros países.



*O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da TV Globo

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