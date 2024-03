Guggenheim diz que "não autorizou" promoção de novo disco de Beyoncé na fachada do museu

A- A+

"Esse não é um álbum country. Esse é um álbum de Beyoncé."

Essa foi a projeção que apareceu em vários museus de Nova York na noite da última quarta-feira (20), a pouco mais de uma semana do lançamento de "Cowboy Carter", novo disco de Beyoncé que chega às plataformas na próxima sextas (29). O anúncio apareceu nas fachadas do Guggenheim, do Whitney, do New Museum e do Museu de Arte e Design, entre outros.

O Guggenheim, no entanto, "não foi informado e não autorizou essa ativação", de acordo com um comunicado enviado ao "ARTNews". Apesar da nota sisuda, o museu compartilhou em seu Instagram uma imagem da projeção (ver logo abaixo) e na continuação do texto aproveita para convidar os fãs da cantora a visitarem o museu:

Nas redes, fãs da cantora destacaram que o museu atualmente apresenta uma exposição chamada “Going Dark: The Contemporary Figure at the Edge of Visibility”, com 100 de 28 artistas, a maiores deles negros, sendo mais da metade mulheres. Na continuação do comunicado, o Guggenheim aproveita para reforçar o convite: "No entanto, convidamos o público – incluindo Beyoncé e os seus fãs devotos – a visitar o museu de 16 a 20 de maio, quando apresentamos projeções da artista Jenny Holzer na fachada do nosso edifício icônico para celebrar a abertura da sua grande exposição.”

