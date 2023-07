Gugu disse à Playboy que iniciou vida sexual aos 14 anos e tinha "fascínio por garotas orientais"

A- A+

O site "Insider Playboy Brasil", conhecido por recuperar edições raras da publicação, divulgou nesta semana uma entrevista concedida por Gugu Liberato (1959-2019) à revista em 1984. Nela, ele disse ter iniciado a vida sexual aos 14 anos, e revelou ser "fascinado por garotas orientais" porque elas eram "femininas e cheirosas".

"Elas sabem como ninguém fazer um homem se sentir um verdadeiro rei", disse ele na ocasião. Quando a edição foi publicada, Gugu tinha 25 anos e chamava a atenção por ter ascendido na televisão. Ele dizia ter dois apartamentos, um carro Monza do ano e "dinheiro no open market". Apesar disso, se preocupava com dinheiro, pensando que um dia "não seria mais interessante para a televisão".

No ensaio fotográfico feito para a reportagem, Gugu aparecia abraçado com duas mulheres de maiô azul, figurino utilizado pelas assistentes de palco do programa Viva a Noite, apresentado por ele no SBT. Embora tenha falado abertamente sobre sexualidade, o texto deixou claro que o ele havia demonstrado timidez e ficou "vermelho de vergonha".



"Quero dizer, eu acho que o sexo é uma coisa tão íntima que qualquer coisa que se faça com ele é normal. Tenho, porém, algumas manias. Não gosto de transar pela manhã", disse ele, que afirmou ser "curioso pelo assunto". Quando viajava para fora do país, por exemplo, costumava dar "uma espiada nas sex shops" para ver se descobria coisas novas.

"Tenho o dia todo tomado por compromissos ligados à minha profissão e durmo apenas seis horas por noite. Mas para o sexo sempre sobra tempo", disse. "Eu faço sexo desde os 14 anos. Comecei com uma vizinha, mas não espalha, por favor. Gosto muito. Por isso, pelo menos duas vezes por semana dou um jeito de arranjar um tempinho".

O comerciante Ricardo Rocha, que em junho entrou com uma ação pedindo investigação de paternidade "post mortem" contra Gugu, nasceu em outubro de 1974, quando o apresentador tinha 15 anos.

