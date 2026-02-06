Sex, 06 de Fevereiro

"Guia Comum do Centro do Recife" ganha relançamento com festa no Chá Mate Brasília

Publicação apresenta um inventário simbólico de espaços do Centro do Recife

Chá Mate Brasília é um dos espaços registrados por Bruna Rafaella em seu livroChá Mate Brasília é um dos espaços registrados por Bruna Rafaella em seu livro - Foto: Isabela Cunha/Divulgação

O livro “Guia Comum do Centro do Recife”, publicado originalmente pela artista e pesquisadora Bruna Rafaella Ferrer em 2015, ganhou nova edição. O relançamento ocorre com festa no Chá Mate Brasília, no bairro de Santo Antônio, neste sábado (7), às 9h.

A publicação traz um inventário simbólico do Recife, reunindo cerca de quarenta lugares e situações de resistência e invisibilidade no Centro do Recife. O próprio Chá Mate Brasília está registrado no livro, assim como a Praça do Sebo, a Biblioteca Estadual e outros endereços.
 

Esses espaços são apresentados sob a ótica de ilustradores, escritores, cinéfilos, moradores, comerciantes, urbanistas, músicos e outros flâneurs contemporâneos. A ideia é formar um mosaico plural do território que abrange diversos bairros, como Boa Vista, Santo Antônio, São José e Santo Amaro. 

Para a nova tiragem do livro, Bruna Rafaella lançou uma campanha de financiamento coletivo, que contou com o apoio de 395 pessoas. O valor arrecadado viabilizou a impressão de 500 novos exemplares. 

Serviço:
Relançamento do “Guia Comum do Centro do Recife”
Quando: Sábado (7), às 9h
Onde: Chá Mate Brasília - R. Alarico Bezerra, 279, Loja 28, Santo Antônio
Entrada gratuita
Preço do livro: R$ 100
Informações: @guiacomumdorecife (Instagram)

*Com informações da assessoria de imprensa. 
 

