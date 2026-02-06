A- A+

PUBLICAÇÃO "Guia Comum do Centro do Recife" ganha relançamento com festa no Chá Mate Brasília Publicação apresenta um inventário simbólico de espaços do Centro do Recife

O livro “Guia Comum do Centro do Recife”, publicado originalmente pela artista e pesquisadora Bruna Rafaella Ferrer em 2015, ganhou nova edição. O relançamento ocorre com festa no Chá Mate Brasília, no bairro de Santo Antônio, neste sábado (7), às 9h.

A publicação traz um inventário simbólico do Recife, reunindo cerca de quarenta lugares e situações de resistência e invisibilidade no Centro do Recife. O próprio Chá Mate Brasília está registrado no livro, assim como a Praça do Sebo, a Biblioteca Estadual e outros endereços.



Esses espaços são apresentados sob a ótica de ilustradores, escritores, cinéfilos, moradores, comerciantes, urbanistas, músicos e outros flâneurs contemporâneos. A ideia é formar um mosaico plural do território que abrange diversos bairros, como Boa Vista, Santo Antônio, São José e Santo Amaro.

Para a nova tiragem do livro, Bruna Rafaella lançou uma campanha de financiamento coletivo, que contou com o apoio de 395 pessoas. O valor arrecadado viabilizou a impressão de 500 novos exemplares.

Serviço:

Relançamento do “Guia Comum do Centro do Recife”

Quando: Sábado (7), às 9h

Onde: Chá Mate Brasília - R. Alarico Bezerra, 279, Loja 28, Santo Antônio

Entrada gratuita

Preço do livro: R$ 100

Informações: @guiacomumdorecife (Instagram)



*Com informações da assessoria de imprensa.



