Guilherme Allain transforma terrenos baldios do Recife em matéria de criação artística
Exposição "Baldio" ocupa o Museu da Cidade do Recife a partir de 21 de novembro, com instalações, performances e visitas mediadas
Aquilo que a cidade costuma enxergar como sobra pode guardar outras formas de existência.
Nos terrenos baldios, onde construções interrompidas dividem espaço com plantas espontâneas, objetos descartados e vestígios de ocupações, o artista Guilherme Allain encontrou um campo de investigação sobre corpo, movimento e paisagem.
O resultado chega ao Museu da Cidade do Recife com a exposição "Baldio", em cartaz de 21 de novembro a 18 de dezembro, com entrada gratuita.
Desdobramento de uma pesquisa em dança, a mostra reúne trabalhos produzidos a partir de elementos recolhidos em terrenos localizados entre o Centro e a Zona Norte do Recife.
Fragmentos de alvenaria, cerâmicas, arames, resíduos de obras, componentes sintéticos e vegetação deixam seus lugares de origem para integrar composições que exploram as relações entre matéria, espaço e movimento.
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Durante dez meses, Allain percorreu esses territórios, observando não apenas suas características físicas, mas também os vínculos estabelecidos com a vizinhança, as formas de vida que abrigam, a circulação de pessoas e as condições de acesso.
A investigação parte de uma questão aparentemente simples – o que define um baldio? – para questionar a maneira como a cidade classifica e organiza seus espaços.
Em vez de associar esses terrenos à inutilidade ou ao abandono, o artista propõe olhar para o que acontece ali. Entre estruturas em decomposição e plantas que crescem sem planejamento, esses lugares seguem seus próprios ritmos, escapando parcialmente à lógica de ordenamento urbano.
A pesquisa também ganhou contornos pessoais: a ideia de incompletude passou a integrar o trabalho como uma condição fértil para a criação, distante de qualquer noção de deficiência ou fracasso.
Na galeria, os materiais recolhidos são reorganizados em assemblages, a partir de características como tonalidade, formato, densidade e peso.
Empilhar, encaixar, apoiar e amarrar são algumas das operações que orientam as montagens. Retirados de seus contextos originais, os objetos passam a estabelecer novas relações, sugerindo movimentos e possibilidades de interação.
A noção de corpo expandido atravessa a exposição. Nesse entendimento, a instalação não funciona apenas como cenário ou suporte para uma ação: sua própria constituição material assume dimensão performativa. O conceito foi desenvolvido em diálogo com artistas convidados que participaram das diferentes fases da pesquisa.
Essa relação ganha presença física nos dias 21 de novembro e 5 de dezembro, às 15h, quando Guilherme Allain realiza performances coreográficas no espaço expositivo.
Nas apresentações, o artista estabelece um diálogo corporal com as estruturas e os elementos reunidos, criando e desfazendo configurações.
Peso, equilíbrio, aspereza, deslizamento e diferentes possibilidades de sustentação orientam a movimentação, que aproxima o corpo humano das dinâmicas encontradas nas instalações. As apresentações são gratuitas, sem inscrição prévia, com entrada sujeita à capacidade do espaço.
O público também poderá conhecer o processo por meio de visitas guiadas durante o período da mostra. Os agendamentos podem ser feitos diretamente com o Museu da Cidade do Recife, pelo telefone (81) 3355-9830. Uma das atividades contará com intérprete de Libras.
Outro recurso de mediação é um mapa-dispositivo educativo criado por Allain em colaboração com a arte-educadora Camila Storck. Disponibilizado na internet e utilizado em atividades com estudantes da rede pública, o material propõe caminhos de aproximação com as questões levantadas pelo projeto.
De caráter transdisciplinar, "Baldio" articula dança, artes visuais e performance em cinco frentes de pesquisa: corpo ancestral, corporeidades, materialidades, relação performática entre corpo e objeto e gesto-LIBRAS-linguagem.
O percurso contou com a colaboração de Orun Santana, Isabela Severi, Marlan Cotrim, Iara Izidoro e Joselma Santos, além do acompanhamento de Camila Storck.
Ao longo do desenvolvimento, foram realizadas atividades gratuitas e abertas a artistas, pesquisadores e interessados nos temas abordados. A última vivência reuniu participantes surdos e ouvintes em torno da LIBRAS como componente da elaboração de uma linguagem performática.
Artista e pesquisador independente, Guilherme Allain constrói sua trajetória entre referências e experiências no Brasil, na França e em Portugal.
Seu trabalho aproxima dança, escrita e investigação das ruas, com atenção especial às ervas espontâneas e às maneiras como elas ocupam e modificam os espaços.
Em diálogo com pensamentos contracoloniais e decoloniais e com saberes ancestrais do Brasil, do Caribe e de outras diásporas, fundou, em 2020, a casa-daninha, espaço imaterial dedicado à pesquisa e à criação artística a partir das brechas da cidade.
A exposição é incentivada pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.
O projeto tem parceria do Museu da Cidade do Recife, do Paço do Frevo, do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa e da Casa da Cultura de Pernambuco.
SERVIÇO
Exposição "Baldio", de Guilherme Allain
Quando: 21 de novembro a 18 de dezembro
Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, s/n, São José - Recife-PE
Acesso gratuito
Instagram: @museudacidadedorecife / @alemdeguilherme