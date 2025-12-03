Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira em turnê que chega ao Recife em abril
"50 Anos-Luz" será apresentado no Teatro Guararapes, com ingressos já disponíveis a partir de R$ 120
O novo ciclo do cantor e compositor Guilherme Arantes em 2026 vai ser celebrado a partir de dois (grandes) motes: celebração de 50 anos de carreira e lançamento de um álbum de inéditas - o primeiro depois de "A Desordem dos Templários" (2021).
O anúncio das boas-novas de um dos nomes mais importantes da música no País, tem sido feito pelo próprio, em redes sociais e com uma definição:
"Meio século de música, histórias, mudanças e recomeços. A turnê '50 Anos-Luz ' é o meu jeito de agradecer e, mais uma vez afirmar: eu existo".
E, de fato, Guilherme Arantes existe (e resiste) e por aqui ele chega com a turnê comemorativa no dia 11 de abril, no Teatro Guararapes, em Olinda, com ingressos já disponíveis a partir de R$ 120 no site Ticketmaster.
Start em São Paulo
O primeiro palco que receberá a turnê será São Paulo, no Espaço Unimed. De lá o artista paulistano segue Brasil afora em tour que deve abarcar outros locais além dos já agendados para 2026.
“São 50 anos de aprendizado, do prazer insubstituível de fazer música. E completar uma data assim, redonda, é ter vivido esse exercício de sobrevivência ao tempo, às camadas de modas e tecnologias.
Por isso, eu comemoro com um álbum cheio de inéditas e uma agenda generosa, para brindar o público com o mesmo prazer que me trouxe até aqui", reflete Guilherme.
No repertório, em meio a cancioneiro eternizado em trilhas de novelas e interpretações diversas, em vozes de Maria Bethânia, Caetano, Gal e Roberto Carlos, entre outros, Guilherme Arantes deve passear por clássicos atemporais a exemplo de "Cheia de Charme", Um Dia, Um Adeus" e "Planeta Água".
Além das já conhecidas do público, o show decerto vai apresentar aos fãs inéditas do novo trabalho que está a caminho.
SERVIÇO
Show da turnê "50 Anos-Luz", de Guilherme Arantes
Quando: 11 de abril, às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)
Ingressos a partir de R$ 120 no site Ticketmaster
Informações: (81) 4042-8400