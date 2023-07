A- A+

Música Guilherme Calado lança single "Ballet Solitário"; ouça Canção é uma prévia do EP "Trajetos", que deve ser lançado no segundo semestre deste ano

O pianista Guilherme Callado lançou "Ballet Solitário”, seu primeiro single, nas plataformas de streaming de música. A canção é uma prévia do EP “Trajetos”, que o artista prepara para o segundo semestre deste ano.

Segundo Guilherme, o single é uma valsa jazz “construída com uma harmonia moderna”. Com masterização e mixagem de Vinicius Aquino, a gravação foi acompanhada por Henrique Albino no clarinete e clarone, Filipe de Lima tocando baixo elétrico, e Silva Barros na bateria.



Em seus preparativos finais, “Trajetos” é composto por cinco faixas de jazz, dialogando com ritmos locais, como baião e maracatu. Calado divide a direção musical do projeto com Henrique Albino.

