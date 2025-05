A- A+

Big Brother Brasil Guilherme Vilar e Dona Delma participam de encontro com fãs no Shopping Tacaruna na segunda (19) O "campeão do povo" no BBB e sua sogra terão bate-papo mediado pela influenciadora Aline Leão

Os ex-BBBs Guilherme Vilar e Dona Delma – genro e sogra pernambucanos que encantaram o público do Big Brother Brasil 25 – participarão de um encontro com os fãs do reality, no rooftop do Shopping Tacaruna, na próxima segunda (19), a partir das 19h.



A dupla terá um bate-papo mediado pela influenciadora Aline Leão e vão contar como foi a experiência de viver na "casa mais vigiada do Brasil", especialmente Guilherme, que foi o vice-campeão desta edição, com 43,12% dos votos, colocação mais alta de um pernambucano na história do BBB.



A entrada para o evento é gratuita, necessária apenas a inscrição no site www.shoppingtacaruna.com.br, as informações sobre os ingressos também estão disponíveis nas redes sociais do Shopping Tacaruna.



SERVIÇO

Guilherme e Dona Delma - encontro com os fãs

Com mediação de Aline Leão

Quando: Segunda-feira (19), a partir das 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - Recife-PE

Entrada gratuita, mediante inscrição no site www.shoppingtacaruna.com.br

Informações: @shoppingtacaruna

