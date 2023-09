A- A+

bazar Guilherme Eustachio promove desapego de obras de arte do seu acervo; confira alguns ítens O evento aconteceu na loja Adroaldo Tapetes e contou com a presençado diretor do Grupo EQM Leonardo Queiroz de Monteiro

Na noite desta quinta (14), o arquiteto, artista plástico e produtor cultural Guilherme Eustachio promoveu o “Full Desapego by Guilherme Eustachio”, um bazar que colocou à venda mais de 300 peças, entre obras de arte que compunham seu antigo escritório. O evento aconteceu na loja Adroaldo Tapetes, em Boa Viagem.

Migrando do trabalho presencial para o home office, Guilherme passou anos da vida adquirindo obras de arte e mantendo isso em seu escritório e também no depósito do empresário Adroaldo Carneiro. Na noite do “Desapego”, cerca de 20 telas e mais de 100 serigrafias. Entre os destaques, peças de artistas pernambucanos, como Reynaldo Fonseca, Ana Veloso, Francisco Brennand.

“Hoje eu vim fazer um ‘bota fora’ com as peças do escritório, que estão com preços acessíveis somente hoje. São várias telas e uma porção de serigrafias que agora eu estou passando à frente”, conta Eustachio.



O diretor do Grupo EQM Leonardo Queiroz de Monteiro e a esposa, Flávia Ajame, marcaram presença no evento. Guilherme Eustachio é arquiteto e amigo do casal. “Ele foi o arquiteto da nossa casa, foi responsável por organizar nosso lar. Até hoje a gente tem uma relação fraterna de amizade”, explica Leonardo. “O grande diferencial de Guilherme é que ele guarda a história da arquitetura, da arte. Ele é um cara muito culto, tem muita bagagem cultural. Acho que é uma grande oportunidade, porque são obras de qualidade, com preços acessíveis e que tem muita história”.

Amigo de longa data de Eustachio, o empresário Adroaldo Carneiro foi quem o incentivou a realizar o “bota fora”. “Guilherme foi um expoente na decoração e hoje é sucesso em todo canto. Ele tinha um escritório enorme, cheio de coisas, essas peças todas estavam lá. Havia muita coisa no depósito também. Então, eu dei a ideia, disse pra ele que vendesse, pra evitar algum dano nas obras enquanto estavam no depósito”, conta.

Guilherme conta que as peças não vendidas nesta noite continuarão disponíveis caso apareça algum comprador. Para adquirir alguma obra, o contato pode ser feito pelo instagram dele ou pelo telefone (81) 99226-7075.

