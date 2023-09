Guilherme Eustachio promove "Full Desapego", com obras de arte e peças de decoração à venda

A- A+

Praticar o consumo consciente está em alta. Tanto é que frequentar bazares e brechós, assim como acessar sites de compra e venda de produtos seminovos, tornaram-se atividades habituais para muitos. O engano é pensar que só no campo da moda essa tendência tem prosperado.

Um novo projeto no Recife veio para consolidar a experiência do “bota-fora” também no universo das artes visuais. Marcado para esta quinta-feira (14), o evento “Full Desapego by Guilherme Eustachio” vai movimentar a tradicional loja Adroaldo Tapetes, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a partir das 19h, com telas, serigrafias e peças de design disponíveis para apreciação e aquisição dos convidados.

Como o próprio nome sugere, a iniciativa é um oferecimento do renomado arquiteto, artista plástico e produtor cultural Guilherme Eustachio. Profissional amplamente requisitado no mercado do design de interiores, o pernambucano decidiu dispor a outras pessoas as obras que compunham o seu antigo escritório na avenida Conselheiro Aguiar, também em Boa Viagem.

“Estou passando por esse processo moderno que é sair do presencial para o home office. Com isso, veio a necessidade de reduzir o volume de coisas guardadas”, explica Guilherme. Grande parte do acervo - que conta com mais de 300 peças - estava guardada no depósito do empresário Adroaldo Carneiro, que apoia a realização do evento em sua loja.

“É algo inovador e diferente. Como ele é uma pessoa ligada às artes e de extremo bom gosto, o público pode ter certeza que vai encontrar peças ótimas e raras, que serão vendidas por preços bastante acessíveis”, comentou o especialista em tapetes, que mantém há décadas laços profissionais e de amizade com o arquiteto.

“Guilherme sempre buscou para os clientes as melhores soluções que cabiam nos projetos. Vanguardista e conservador, clássico e atemporal, sempre foi um grande comprador. Em suas viagens a Milão ou outras partes do mundo, sempre havia algo que o interessava. Não importava o preço ou o tamanho, ele se virava como podia para trazer ao Brasil”, apontou o amigo.

Na noite do “desapego”, estarão expostas 20 telas e 100 serigrafias numeradas, chanceladas e assinadas pelos artistas originais, mas outras poderão ser conferidas através de um catálogo disponível no local. São obras que vêm sendo colecionadas desde 1988 e que trazem nas assinaturas nomes como Reynaldo Fonseca, Juarez Machado, Aldemir Martins, Ana Veloso, Alfredo Volpi e Roberto Burle Marx. Entre os destaques está uma série de placas de cerâmica, de 45x64cm, criadas por Francisco Brennand.

As peças que estarão à venda carregam o olhar apurado de Guilherme para as artes visuais. Ao longo da carreira, ele já foi proprietário de galeria e de escritório de artes, promovendo exposições icônicas, como “Montez Magno: Pinturas”, de 1989. Como artista plástico, ele chegou a participar do 41º Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco, em 1987. Algumas de suas criações também integram o acervo de obras disponíveis no evento, que contará com apreciação de vinhos e aperitivos, além de apresentações de artistas circenses em pernas de pau e de dança do ventre.



