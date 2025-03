A- A+

BBB25 Com tema "Carnaval de Olinda", festa do líder Guilherme será celebrada nesta quarta (19) Festa do Líder traz temática escolhida por Guilherme, pernambucano que está no BBB25

O pernambucano Guilherme, do BBB25, não nega sua origens. De Olinda, tal qual Dona Delma, a sogra do reality, ele terá sua festa como Líder do programa nesta quarta-feira (19) e com o tema "Carnaval de Olinda".



Em meio ao colorido peculiar da folia pernambucana, a noite vai ressoar os clarins momescos, exaltando, decerto, o Frevo - o maior ritmo do Estado e, por óbvio, o carro-chefe do Carnaval pelas bandas de cá.





Junto aos demais participantes da casa, o fervor do sobe e desce das ladeiras olindeses, tal qual a festa que paira por Recife e pelo País Pernambuco, vai rememorar o que "só aqui que tem só aqui que há" - inclusive família e amigos do participantes se reúnem hoje em um bar de Olinda, para assistir e celebrar.



Sobre o cenário preparado para o Líder se esbaldar e matar a saudade da terrinha, o que se espera é que sombrinhas de Frevo ocupem o espaço, tal qual itens que remetam ao saudosismo do Sítio Histórico de Olinda e, consequentemente, ao maior e melhor Carnaval do mundo.

