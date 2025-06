A- A+

SAÚDE Guilherme Fontes é picado por cobra venenosa O ator publicou no Instagram seu relato e explicou as precauções que devem ser tomadas

O ator Guilherme Fontes foi picado por uma jararaca, no último domingo (15). O acidente ocorreu nas proximidades da sua casa, localizada no ambiente rural, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem à minha volta estava", confessou, sobre a picada da cobra.

O ator também revelou o que fez após ter sido picado pela cobra: "deixar fluir o sangue e correu pro hospital". E ainda brincou: "a história é longa. Vivi milhões de aventuras."



Ele ainda mostrou a foto da cobra que o picou e de seu braço recebendo medicação no hospital. "Estou bem. Medicado e com a mão pra cima", tranquilizou seus seguidores.

Guilherme relembrou a importância do tratamento adequado em acidentes envolvendo animais silvestres. Segundo o Instituto Butantan, o procedimento indicado após acidentes ofídicos (com cobras) é lavar a região com água e sabão, ir até o hospital ou posto de saúde mais próximo, ficar deitado e elevar o membro que foi picado.

Se possível, e em segurança, também é recomendado que seja tirada uma foto do animal, pois existe um soro específico para cada gênero de serpente. Esse procedimento acelera o tratamento. Entretanto, também é possível diagnosticar a espécie através dos sintomas e das características da picada.

Beber álcool e fazer torniquete são mitos que podem atrapalhar o tratamento, que é realizado com o soro antiofídico para neutralizar o veneno.







