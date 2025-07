Guilherme Leicam choca internautas ao aparecer com "novo rosto" na TV: "Ele era tão lindo"

A- A+

Parte do público simplesmente não reconheceu o ator Guilherme Leicam, que fez uma participação no programa “Domingo legal”, apresentado por Celso Portiolli, no último domingo (6), no SBT.

Galã em novelas como “Malhação” (2012) e “Em família” (2014), sua última aparição em folhetins foi em “A dona do pedaço” (2019). De lá para cá, muitas coisas aconteceram na vida do artista — inclusive, segundo alguns internautas, seu rosto mudou totalmente.

Leicam passou por um procedimento estético, o Full Face, em 2021. A harmonização facial, de acordo com esta técnica, analisa todo o rosto, buscando um resultado harmônico e natural para o todo.

“Entre os procedimentos que são realizados nesses tratamentos estão preenchimento labial, fios de sustentação, lifting, bichectomia, entre outros”, explicou à revista Quem, na época, o médico Igor Costa Alves, responsável pelo procedimento do ator.

No caso, Leicam havia realizado um preenchimento na mandíbula, malar, nariz, orelhas, queixo e têmpora, além de uma aplicação de toxina botulínica em seu rosto todo.

Ao participar do “Domingo legal”, entretanto, o galã não foi reconhecido por muitos espectadores logo de cara. “Caraca, o que ele fez no rosto? Harmonização deu ruim. Ele era tão lindo”, opinou uma internauta.

“Que diferença”, apontou um outro. “Nossa, o Guilherme Leicam era um dos homens mais bonitos do Brasil”, comentou um terceiro sobre o ator.

No ano passado, o ator comentou as diversas críticas que recebe em relação à sua aparência. “As pessoas têm na cabeça a imagem da última vez que elas me viram. Quem me viu há dez anos, quando eu tinha uns 23 anos, vai notar a diferença de um cara que está com 33. A gente muda mesmo. E eu lido muito bem com isso, não me afeta de uma forma que me deixe mal”, disse.

