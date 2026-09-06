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CERAMIQUINHO Guilherme Lira leva a sua Ceramiquinho para Maison&Objet;, em Paris; saiba mais Designer apresenta suas criações no estande da ApexBrasil, de 10 a 14 de setembro

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O criativo por trás da marca de objetos de decoração Ceramiquinho, o pernambucano Guilherme Lira - designer, ilustrador e ceramista -, celebra a sua primeira participação em uma feira internacional.

De 10 a 14 de setembro próximo, Guilherme apresenta suas peças na França.

Ele leva a Ceramiquinho para a Maison&Objet, em Paris, capital francesa, feira que conecta marcas, designers e profissionais de todo o mundo, enfim, criativos nos segmentos de decoração, mobiliário, design e artesanato.

Suas criações ficarão no estande da ApexBrasil, com curadoria de Bruno Simões. Entre as peças selecionadas para a mostra estão vasos, máscaras decorativas, xícaras, castiçais e esculturas.

O universo criativo de Guilherme é carregado de cores primárias, brasilidade e bom humor, e conquistou o Brasil através da marca Ceramiquinho - que virou um fenômeno através das redes sociais, editoriais de decoração e collabs disputadas, como a que assinou com a rede Riachuelo.

“Estou muito feliz de levar um pouco da minha arte de Pernambuco para o mundo. É uma oportunidade de apresentar a Ceramiquinho para novos públicos e mostrar a força da produção artesanal brasileira”, conta Guilherme.

O mundo Ceramiquinho

A recifense Ceramiquinho transforma desenhos, personagens, animais da fauna brasileira e referências do universo do artista em peças tridimensionais de cerâmica, feitas e pintadas à mão.

O trabalho une ilustração, design e artesanato em objetos que transitam entre a decoração e a arte.



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