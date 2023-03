A- A+

Guimê leva punição gravíssima no BBB 23 e se irrita com brother: "Olha o que ele causou"

Durante a madrugada desta segunda (13), Guimê perdeu 500 estalecas por ter saído do Quarto do Líder no BBB 23 deixando um convidado no cômodo. "Nossa, 500 estalecas. Só porque fui atender a porta. O Black vem me chamar essas horas. Não podia deixar a porta aberta, aí fui fechar a porta porque ele também não pode entrar no quarto. Você [Sapato] tava dormindo, não me liguei mesmo", diz o cantor.

Guimê segue a conversa com Cara de Sapato: "Que chato, cara. Sei que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano", afirma o cantor, entre a lamentação e alguns risos. "Tomei um susto. O que eu tô fazendo?", conclui Guimê sobre o momento do aviso.

