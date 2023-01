Guimê pede voto em dupla para tentar escapar do paredão; saiba os nomes

A- A+

Fugir do paredão é a principal prioridade de MC Guimê nessa primeira semana. Sentindo-se ameaçado de ir à berlinda, o brother articulou votos em conversa no QUarto do Líder.



Guimê está temeroso em enfrentar Key Alves e Gustavo no primeiro Paredão do BBB 23. Ele sugeriu que Larissa e Bruna votassem em Domitila e Cezar Black, ao invés de Key e Gustavo.

"Se me colocar com Domitila e Black, eu bato no peito que eu fico, mas com a Key e o Gustavo não. Eu tô com uma dupla (Tina) que eu não sei o que o público está pensando", disse.

Ele acredita que a pernambucana não está forte no jogo. "Não acho a Domitila 'dahora', sendo sincero. Gosto do Black, mas acho que se perdeu no jogo, tem chaces de se encontrar, mas só se for sozinho", argumentou.

"Mas na hora lá eu vou ter que pipocar?", questionou Bruna, que sagrou-se a líder da semana. Guimê respondeu que ela não precisa "pipocar", que era só uma opinião. Ele também afirmou que se ganhar a Prova do Anjo dará a imunidade para Gabriel e Paula.

O 1º Paredão do Big Brother Brasil 23 será formado no domingo.

Veja também

Exposição e shows Afrografia inaugura 2ª edição com shows gratuitos no Museu da Abolição