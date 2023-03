A- A+

Eliminado do BBB 23 por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, convidada pelo programa em um intercâmbio com um reality espanhol, MC Guimê usou os stories do instagram para anunciar que vai se pronunciar no final do dia desta sexta-feira (17), e aproveitou para desmentir notícias que saíram na imprensa sobre a suposta reação violenta que teria tido com a produção nos bastidores após sua eliminação.

"Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Instagram. Estou aqui para dizer que, sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje, fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira na festa do BBB 23. A minha eliminação ontem também. Estou de coração partido mesmo. Ainda estou processando tudo que rolou. São muitas informações. Estou muito chateado pelo momento e vou me pronunciar oficialmente. Vocês poderão ouvir minhas palavras e eu contar sobre isso e reconhecerem minhas falhas. Tenho um coração humilde e aberto para reconhecer meus erros e sei que errei", disse Guimê.

"Só pra deixar claro: essas notas que estão saindo de eu ter esbravejado co a produção e xingado e o elenco é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e respeito que eu tenho por todos eles, a produção. Você puderam acompanhar dois meses minha participação na casa mais vigiada do Brasil e conhecer um pouco mais sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade. Porque al não tem como cirar um personagem. É um jogo da vida real", continuou o funkeiro.



"Então, quero deixar isso claro aqui para voês que viram essas notas que eu não esbravejei, não xinguei em nenhum momento ninguém da direção, ninguém do elenco e ninguém da produção. Sou grato por tudo que vivi lá dentro, até os momentos ruins. sei da caminhada e da trajetória que eu cointrui la dentro e tambpém tenho noção do erro e das falhas que cometi na quarta-feira no dia da festa. Volto em breve aqui", se despediu.

