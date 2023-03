Guimê tenta estimular Fred a atender próximo Big Fone: "Pensa que é o CR7"

A- A+

Durante a madrugada desta quinta-feira (2), MC Guimê tentou encorajar Fred Desimpedidos a atender o Big Fone no BBB 23. "Se vocês forem dormir no outro quarto lá, fica no foco do Big Fone", disse ele. "Está bom, pode deixar", respondeu Fred.

O cantor, inclusive, brincou que o jornalista poderia correr como o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. "Irmão, corre igual o Cristiano Ronaldo. Pensa que é o CR7 numa corrida com o Messi. Demorou?", disse Guimê.

Vale lembrar que Fred não quis atender ao Big Fone. Ele estava com Bruna Griphao na frente do telefone, mas nenhum dos dois quis atender à ligação. Depois, o jornalista ainda disse para a atriz que foi bom que não tivessem atendido. Os internautas

