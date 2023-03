A- A+

bbb 23 Guimê usa card da Central do Líder e acorda brothers: "Seu otário" O cantor ri e assiste pela Central do Líder todos os moradores da casa mais vigiada levantando assustados

Guimê resolveu se divertir na madrugada desta quarta-feira (15) e usou o card do despertador da Central do Líder para acordar os brothers do BBB 23. O cantor ri e assiste pelo Quarto do Líder todos os moradores da casa mais vigiada levantando assustados com o barulho.

"A galera vai ficar pistola comigo, mas não tem o que fazer. Me divertir um pouco nesse Quarto do Líder, gastar meu único crédito que é de despertar a casa", diz Guimê. "Só não levem para o coração, faz parte do game", completa o brother.

Ricardo, o único acordado da casa, sai do banheiro e grita no pé da escada que dá acesso ao Quarto do Líder, no segundo andar. "Que susto, seu otário!". "Desce aí, irmão. Desce aí pra eu te catar aqui embaixo", continua. Vendo a movimentação pelas câmeras, Guimê diz rindo: "Olha eles esperando o Raio-X".

Marvvila diz que o Líder está dormindo, e Ricardo rebate. "Que dormindo, acabou de subir. Estava escovando o dente aqui comigo agora. Que susto, achando que era Big Fone", diz ele. Na escada que leva ao Quarto do Líder, Bruna Griphao olha para o alto e fala: "Por favor, que seja a Lari", afirma a atriz.

