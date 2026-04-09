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Música Guitarra usada por Elvis Presley em show histórico será leiloada; saiba valor Evento também terá violão usado por Noel Galllagher para compor músicas do segundo álbum do Oasis

A casa Sotheby's anunciou um leilão com peças de estrelas do rock que será realizado ainda em abril. O principal item a ser leiloada é a guitarra Hagstrom, na cor vermelho cereja, que foi usada por Elvis Presley, em 1968, no especial de televisão Singer Presents.

A apresentação também ficou conhecida como Comeback Special, ou Especial de Retorno, já que ela marcou a volta aos palcos do Rei do Rock, depois de sete anos dedicados ao cinema. Segundo a casa, o show "impulsionou um enorme ressurgimento da popularidade de Elvis e revitalizou sua carreira musical, ampliando seu apelo para um público mais jovem".

Os lances podem ser dados até o dia 23 de abril, e a estimativa é que ela seja arrematada por valores entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões, ou R$ 5,1 milhões a R$ 10,2 milhões. É possível dar lances para a peça no próprio site da Sotheby's.

A Hagstrom Viking II é uma guitarra semi-acústica de fabricação sueca com tampo em maple flamejado, acabamento em vermelho cereja, f-holes, escala em ébano e ferragens douradas, dois captadores humbucker e controle de volume dedicado.

Joias do Oasis

Além do instrumento usado por Elvis, o mesmo leilão também terá peças marcantes do cantor e compositor inglês Noel Gallagher, líder da banda Oasis. A principal é o violão que ele usou para compor algumas as canções do segundo álbum do grupo, "(What's the Story) Morning Glory?", de 1995. O disco conta com faixas que levaram o grupo ao estrelato internacional, como “Champagne Supernova”, “Wonderwall”, “Roll with It”, “Don’t Look Back in Anger” e “Some Might Say".

A peça está autografada por Noel e é um Epiphone EJ-200. A casa pretende vendê-lo por um valor entre US$ 60 mil e US$ 80 mil, algo próximo de R$ 357.196, e o lote inclui carta de autenticidade em papel timbrado do Oasis e da Creation Records, assinada por Noel Gallagher. Na carta, de 3 de agosto de 1996, está a informação principal: “o violão foi usado por Noel quando ele estava compondo músicas para o álbum (What’s the Story Morning Glory)”. Os lances também podem ser feitos até o dia 23 de abril, no site da casa.

Além do violão, o fã pode ainda arrematar as folhas de caderno em que Noel escreveu “Don’t Look Back in Anger”. Para esta, o lance mínimo é de US$ 25 mil. Em uma entrevista à Esquire, Noel Gallagher contou que escreveu a música em Paris, numa noite chuvosa.

"Tínhamos acabado de tocar num clube de striptease: nosso show terminou; as strippers entraram. Não éramos nada, uma bandinha insignificante. E lembro-me de voltar para o meu quarto de hotel e escrevê-la, pensando: 'Vai ficar muito boa quando gravarmos'. Se eu soubesse naquela noite o que sei agora sobre as pessoas tocarem essa música em funerais e casamentos, eu nunca a teria terminado. Muita pressão", disse à época.



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