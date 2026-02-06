A- A+

música Guitarras de Kurt Cobain, Beatles e outras lendas da música serão leiloadas nos EUA A coleção inclui guitarras de músicos que definiram o século XX

A guitarra utilizada por Kurt Cobain no famoso hino do grunge "Smells like teen spirit" será leiloada nos Estados Unidos no próximo mês.

A Fender Mustang do vocalista do Nirvana, de 1966, faz parte de um tesouro de instrumentos e recordações musicais do colecionador Jim Irsay.

O lote também inclui o bumbo com o logotipo estampado que anunciou a chegada dos Beatles aos Estados Unidos, quando os 'Fab Four' se apresentaram no "The Ed Sullivan Show" em 9 de fevereiro de 1964, programa assistido por 73 milhões de pessoas.

A coleção inclui guitarras de músicos que definiram o século XX, incluindo David Gilmour, do Pink Floyd, e Jerry Garcia, do Grateful Dead, assim como Eric Clapton, John Coltrane e Johnny Cash.

Mas, no centro deste acervo, estão os manuscritos do sucesso dos Beatles "Hey Jude", além de guitarras tocadas por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison.

"É justo dizer que esta coleção de instrumentos dos Beatles... é a coleção a mais importante reunida por alguém que não foi membro da banda", disse à AFP em Beverly Hills Amelia Walker, diretora em Londres de Coleções Privadas e Icônicas da casa de leilões Christie's.

"Em sua coleção há cinco guitarras dos Beatles, bem como o primeiro kit de bateria Ludwig de Ringo Starr e o piano de John Lennon, no qual compôs várias canções de Sgt. Pepper's", explicou.

A Christie's estima que a bateria alcance cerca de 2 milhões de dólares (10,5 milhões de reais, na cotação atual), enquanto as guitarras podem ser vendidas por aproximadamente 1 milhão de dólares (5,2 milhões de reais) no leilão em Nova York.

Talvez o objeto mais caro da coleção seja a guitarra de Cobain, que especialistas avaliam em até 5 milhões de dólares (26,3 milhões de reais).

Fender Mustang do vocalista do Nirvana, de 1966 - Foto: Valerie Macon / AFP

"É uma guitarra talismânica para a minha geração... que viveu o grunge (...)(Smells Like Teen Spirit) foi o hino dessa geração", disse Walker

