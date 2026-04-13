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Música Guitarrista do No Doubt, Tom Dumont revela diagnóstico de doença de Parkinson Apesar disso, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que segue bem e ainda consegue tocar guitarra, mantendo sua rotina musical ativa

O guitarrista Tom Dumont, integrante da banda No Doubt, revelou que foi diagnosticado com Doença de Parkinson em estágio inicial. A informação foi compartilhada pelo próprio músico em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ele falou abertamente sobre os desafios da condição.

Aos 58 anos, Dumont contou que convive com a doença há alguns anos e descreveu o processo como uma "luta diária". Apesar disso, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que segue bem e ainda consegue tocar guitarra, mantendo sua rotina musical ativa.

Diagnóstico e primeiros sintomas

Segundo o artista, a decisão de procurar ajuda médica veio após o surgimento de sintomas que o levaram a buscar um neurologista. Após uma série de exames, recebeu o diagnóstico de Parkinson de início precoce, uma forma da doença que se manifesta antes da faixa etária mais comum.

Mesmo diante do diagnóstico, Dumont destacou que tem conseguido lidar com a condição e manter suas atividades. "Ainda consigo tocar música", afirmou, ressaltando a importância da música em sua vida e no enfrentamento da doença.

Por que falar agora

O guitarrista explicou que decidiu tornar público o diagnóstico inspirado por outras pessoas que compartilharam suas próprias experiências com doenças. Para ele, esse tipo de exposição ajuda a reduzir o estigma e amplia a conscientização sobre o tema.

A publicação também coincide com o período de conscientização global sobre o Parkinson, reforçando a importância de discutir a doença, seus sintomas e os caminhos para tratamento e pesquisa.

Apoio da banda e dos fãs

Após a revelação, Dumont recebeu uma onda de apoio nas redes sociais, incluindo mensagens de companheiros de banda. O baterista Adrian Young e o baixista Tony Kanal manifestaram carinho e admiração pelo músico, destacando sua importância pessoal e artística.

Fãs também deixaram mensagens de incentivo, reconhecendo a trajetória do guitarrista e sua contribuição para a história da banda.

Planos para o futuro seguem mantidos

Apesar do diagnóstico, Dumont afirmou que continua se preparando para os próximos shows do No Doubt, incluindo uma série de apresentações em Las Vegas (EUA). Ele descreveu o momento como especial, relembrando a trajetória da banda e demonstrando gratidão pela carreira construída ao longo das décadas.



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