A- A+

NX ZERO Guitarrista do NX Zero sofre acidente de moto e passará por cirurgia Gee Rocha sofreu um acidente de moto nesta segunda-feira (4)

O guitarrista do NX Zero, Gee Rocha, sofreu um acidente de moto nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, o artista tranquilizou os fãs e revelou que precisará passar por uma cirurgia na clavícula.

“Ontem (3/4), na parte da tarde, sofri um acidente de moto. Felizmente, estão todos bem, não foi nada grave, mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje”, afirmou.





O músico demonstrou preocupação com os shows da banda. O NX Zero anunciou o retorno aos palcos em janeiro. O grupo será atração do festival MITA, que ocorrerá em São Paulo e Rio de Janeiro entre maio e junho.

“Tudo que me passou na cabeça foram os shows do NX Zero! Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100% é muito grande”.

“Mas é isso. Ficarei bem e já já ensaiando para os shows. Se cuidem. Aqui vou me cuidar muito”, completou.

A banda retorna aos palcos depois de mais de cinco anos fora dos holofotes. A turnê nacional "Cedo ou Tarde’, em referência a uma de suas músicas mais famosas do grupo, vai acontecer entre maio e agosto deste ano, com paradas em pelo menos 18 cidades.

Veja também

FESTA Forró Casamarela é atração na Casa Astral