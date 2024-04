A- A+

MÚSICA Andy Summers, do The Police, faz show no Recife em projeto com músicos do Paralamas e Barão Vermelho Projeto "Call The Police" será apresentado no Teatro Guararapes, em agosto; venda de ingressos foi iniciada nesta quinta-feira (18)

Em agosto, no Teatro Guararapes, vai ter "noite de rock, bebê", com o poderoso som britânico do The Police comandado por Andy Summers, 81 - guitarrista da banda inglesa, uma das gigantes do gênero nos idos anos de 1980.



Para incrementar o show - que integra o projeto "Call The Police" - Andy se junta aos também roqueiros João Barone (guitarrista do Paralamas) e Rodrigo Santos (ex-baixitsa do Barão Vermelho).



A apresentação acontece no dia 1º de agosto e os ingressos estão disponíveis a partir desta quinta-feira (18) com valores a partir de R$ 90 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

“É uma dádiva poder tocar e ser amigo de um ídolo de uma das maiores bandas da história. E esse cara está conosco, se divertindo, curtindo, querendo nos levar para vários países do mundo. Nos escolheu para sermos a turma oficial que vai rodar o planeta tocando The Police”, festeja Rodrigo Santos.



No repertório, músicas que colocaram o trio do The Police - formado por Sting (vocal e baixo) e Stewart Copeland (baterista), além de Andy - no "Rock and Roll Hall of Fame".









Além da onipresente “Every Breath You Take”, estão escaladas “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “Every Little Thing She Does is Magic”, “So Lonely” e “Driven to Tears”, entre outras.



O show marca a segunda vez de Andy Summers no Recife - mas a primeira com repertório exclusivo do The Police.



Em 1987, o guitarrista veio à capital pernambucana com o projeto "Rush Hour", em apresentação com Stewart Copeland, Stanley Clarke e Barbara Holland - o show aconteceu no lendário Circo Voador, Bairro do Recife.





Balada britânica e brasileira

Foi em 2014, no Rio, que Andy Summers foi apresentado a Rodrigo Santos, dando o start para que ambos iniciassem uma parceria que culminou em apresentações de hits do The Police, do Barão Vermelho e também da carreira solo do baixista brasileiro.

E pouco anos depois, foi a vez de Barone ingressar no "grupo" e subir ao palco ao lado deles. Ficou a cargo do guitarrista do Paralamas, inclusive, sugerir o nome do projeto "Call The Police".

“É uma oportunidade incrível poder tocar com uma lenda da guitarra, como Andy Summers, e com Rodrigo, que está surpreendendo na tarefa de cantar o repertório clássico do The Police. Muito além de qualquer coisa, fica o nosso imenso respeito e agradecimento ao Andy, Stewart e Sting por tudo o que fizeram de bom pela música”, celebra Barone.

O projeto, aliás, que já ocupou palcos Brasil afora, também vem reunindo multidões em outros países, a exemplo do México, Chile, Peru e Uruguai.



Em 2024, Colômbia, El Salvador, Costa Rica e Bolívia serão contemplados com shows do trio.

Para o show no Recife, o projeto "Call The Police" tem a realização da Art Rec Produções e Estandarte Eventos.

Serviço

"Call The Police", com Andy Summers, Rodrigo Santos e João Barone

Quando: 1º de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

