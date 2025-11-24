A- A+

música Guns N' Roses anuncia mais oito shows no Brasil em 2026; três serão no Nordeste A banda já era atração confirmada para o festival Monsters of Rock 2026, em São Paulo

O Guns N’ Roses, que já era atração confirmada para o festival Monsters of Rock 2026, em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (24) mais oito shows no Brasil. As nove apresentações da banda estão marcadas para abril.

Confira agenda completa do Guns N’ Roses no Brasil em 2026:

1/4: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

4/4: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)

7/4: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10/4: Rio de Janeiro (Engenhão)

12/4: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)

15/4: Salvador (Arena Fonte Nova)

18/4: Fortaleza (Arena Castelão)

21/4: São Luís (Castelão)

25/4: Belém (Mangueirão)

Mais informações sobre venda de ingressos serão divulgadas em breve no site da banda. Para ter acesso oficial à pré-venda é preciso se inscrever por lá.

Em outubro, o Guns N’ Roses passou pelo Brasil com uma apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, que teve público recorde de 50 mil pessoas. Eles ainda tocaram em Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Brasília.

