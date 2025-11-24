Guns N' Roses anuncia mais oito shows no Brasil em 2026; três serão no Nordeste
A banda já era atração confirmada para o festival Monsters of Rock 2026, em São Paulo
O Guns N’ Roses, que já era atração confirmada para o festival Monsters of Rock 2026, em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (24) mais oito shows no Brasil. As nove apresentações da banda estão marcadas para abril.
Confira agenda completa do Guns N’ Roses no Brasil em 2026:
1/4: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)
4/4: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)
7/4: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)
10/4: Rio de Janeiro (Engenhão)
12/4: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)
15/4: Salvador (Arena Fonte Nova)
18/4: Fortaleza (Arena Castelão)
21/4: São Luís (Castelão)
25/4: Belém (Mangueirão)
Mais informações sobre venda de ingressos serão divulgadas em breve no site da banda. Para ter acesso oficial à pré-venda é preciso se inscrever por lá.
Em outubro, o Guns N’ Roses passou pelo Brasil com uma apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, que teve público recorde de 50 mil pessoas. Eles ainda tocaram em Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Brasília.