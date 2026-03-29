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TURNÊ Guns n' Roses anuncia mudança na formação às vésperas de shows no Brasil Tecladista da banda há 10 anos e única integrante mulher, Melissa Reese deixa turnê por 'motivos pessoais imprevistos'

A banda Guns N' Roses anunciou no sábado (28) a saída da tecladista Melissa Reese de sua turnê mundial de 2026, poucos dias antes do início da série de shows — que inclui nove apresentações no Brasil, começando por Porto Alegre, nesta quarta-feira (1º).

Segundo comunicado oficial, a musicista não participará da excursão por “motivos pessoais imprevistos”, sem mais detalhes.

Reese integrava o grupo desde 2016, quando entrou para a turnê de reunião "Not in this lifetime…", tornando-se a primeira mulher a tocar com o Guns N’ Roses.

No palco, acumulava funções que iam além dos teclados, incluindo sintetizadores, programação eletrônica e backing vocals, sendo peça importante na sonoridade recente da banda.

A saída acontece às vésperas do pontapé inicial da turnê, que começa no México e segue pela América do Sul. No Brasil, — com datas previstas no Brasil já em abril (Porto Alegre, 1º; São Paulo, 4; São José do Rio Preto, 7; Campo Grande, 9; Cariacica, 12; Salvador, 15; Fortaleza, 18; São Luís, 21; Belém, 25 — o show no Rio de Janeiro, que aconteceria no dia 10, foi cancelado). Até o momento, não foi informado se Reese será substituída ou se o tecladista Dizzy Reed assumirá sozinho as partes do instrumento.

Sem previsão de retorno, a ausência da musicista gerou preocupação entre fãs nas redes sociais, especialmente por seu papel simbólico como única mulher na formação recente do grupo. Ainda assim, a banda segue com a agenda mantida.

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