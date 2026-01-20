Guns N' Roses cancela show no Rio, mas mantém outras datas no Brasil; saiba mais
Três dos shows da banda serão no Nordeste
O show que o Guns N’ Roses faria no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, em 10 de abril, foi cancelado.
Segundo a tiqueteira responsável Bilheteria Digital, o evento não será realizado por "decisão logística de produção" e os fãs que compraram ingressos serão estornados.
"O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente", consta um comunicado da empresa.
A Mercury Concerts, produtora da turnê brasileira do grupo de Axl Rose e Slash, ainda não se manifestou sobre o cancelamento.
As outras oito datas da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things pelo Brasil seguem confirmadas.
Veja a agenda de shows do Guns N’ Roses no Brasil em 2026
- 1/4: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)
- 4/4: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)
- 7/4: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)
- 12/4: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)
- 15/4: Salvador (Arena Fonte Nova)
- 18/4: Fortaleza (Arena Castelão)
- 21/4: São Luís (Castelão)
- 25/4: Belém (Mangueirão)