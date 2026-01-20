A- A+

GUNS NO BRASIL Guns N' Roses cancela show no Rio, mas mantém outras datas no Brasil; saiba mais Três dos shows da banda serão no Nordeste

O show que o Guns N’ Roses faria no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, em 10 de abril, foi cancelado.

Segundo a tiqueteira responsável Bilheteria Digital, o evento não será realizado por "decisão logística de produção" e os fãs que compraram ingressos serão estornados.

"O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente", consta um comunicado da empresa.

A Mercury Concerts, produtora da turnê brasileira do grupo de Axl Rose e Slash, ainda não se manifestou sobre o cancelamento.

As outras oito datas da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things pelo Brasil seguem confirmadas.

Veja a agenda de shows do Guns N’ Roses no Brasil em 2026

1/4: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)



4/4: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)



7/4: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)



12/4: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)



15/4: Salvador (Arena Fonte Nova)



18/4: Fortaleza (Arena Castelão)



21/4: São Luís (Castelão)



25/4: Belém (Mangueirão)

Veja também