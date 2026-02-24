A- A+

música Guns N' Roses e mais artistas impediram uso de músicas em documentário sobre Melania Trump Segundo o produtor do filme, a equipe do filme não conseguiu licenciar algumas das músicas pretendidas por "questões políticas envolvidas"

O diretor Paul Thomas Anderson e o músico Jonny Greenwood, do Radiohead, pediram, há cerca de duas semanas, que um trecho da trilha sonora de Trama Fantasma (2017) seja removido do documentário Melania, sobre Melania Trump, primeira dama dos Estados Unidos. Agora, o produtor do filme, Marc Beckman, revelou à Variety que outros artistas também impediram o uso de suas músicas no longa, que estreou nos cinemas em janeiro.

Segundo o produtor, a equipe do filme não conseguiu licenciar algumas das músicas pretendidas por "questões políticas envolvidas". Ele destacou o caso do Guns N' Roses: "Eles se dividiram politicamente. Havia uma música linda que queríamos usar, e um dos caras - não quero citar nomes, não seria justo - disse: 'Podem usar. Manda ver.' E o outro basicamente disse: 'De jeito nenhum.' Precisávamos da aprovação de todos para incluí-la no filme. Então, o Guns N' Roses foi definitivamente uma decepção para nós; todos nós temos muito respeito pela banda", contou Beckman.

A cantora jamaicana Grace Jones também não liberou o uso de uma faixa no documentário. "Aparentemente, ela não conseguiu superar o obstáculo político, apesar de o filme não ser político", argumentou Beckman. Além disso, ele afirma que quase conseguiu os direitos de uma música de Prince, mas o espólio do músico interviu no último minuto.

Por outro lado, o documentário conseguiu incluir músicas de Elvis Presley, Michael Jackson, Tears for Fears, Aretha Franklin e Rolling Stones, além da citada trilha de Trama Fantasma.

À Variety, o produtor disse, ainda, que ficou surpreso por alguns artistas contatados terem admitido, supostamente, gostar do presidente Donald Trump - mas se recusou a citar nomes "Muitos artistas de rock clássico, verdadeiros lutadores pela liberdade nos anos 60, que nunca imaginaríamos que apoiariam o projeto, disseram ser grandes fãs de Trump. E aí éramos barrados pela gravadora que detinha os direitos autorais da música desses artistas", afirmou.

Sobre o pedido de Anderson e Greenwood pela remoção da música - o filme chegará ao streaming pela Amazon -, Beckman diz que não pretende fazê-lo. "Claro que não. Por favor, diga a ele que pode me ligar se quiser conversar sobre isso. Mas essa música estará no filme para sempre, independentemente da plataforma que distribuir o conteúdo", afirmou.

Beckman defende a permanência da trilha sonora de Trama Fantasma pois a licença adequada foi obtida com a Universal Pictures, que detém os direitos do filme. Por isso, Anderson e Greenwood alegaram em uma declaração que, apesar de o músico não possuir os direitos autorais da trilha, o estúdio teria autorizado o uso sem consultá-lo, o que configuraria quebra de acordo contratual.



Veja também