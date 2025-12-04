Guns n' Roses lançam dois novos singles "Nothin" e "Atlas", nesta quinta (4); ouça

A- A+

Os fãs dos Guns N’ Roses tiveram motivos de sobra para comemorar. Nesta quinta-feira (4), a banda promoveu o lançamento de dois novos singles, via Interscope Records.



Marcando seu primeiro lançamento desde 2023, “Nothin’” e “Atlas” são a prova de que a banda segue ativa e continua no auge, apresentando dois lados diferentes de sua personalidade. “Atlas” mostra o GNR em seu modo rock clássico cheio de energia, enquanto “Nothin’” se torna mais introspectiva, com teclados etéreos e guitarra emocionante.

Ouça:

Nos últimos anos, o Guns N’ Roses tem lançado material novo de forma constante e feito turnês com shows para plateias lotadas mundo afora.



Após “The General” e “Perhaps”, lançadas em 2023, “Atlas” e “Nothin’” chegam como adições essenciais ao setlist, que já conta com todos os clássicos e as deep cuts (faixas de sucesso menos evidente) favoritas dos fãs do catálogo inicial do GNR.

Mais recentemente, o Guns N’ Roses anunciou que sairá em turnê na primavera e verão (do hemisfério norte) de 2026 (confira as datas abaixo) em uma excursão mundial que levará a banda ao México e ao Brasil antes de seguir para outros mercados europeus, assim como estádios pelos EUA e Canadá.



A turnê incluirá uma performance especial no Rose Bowl, em Los Angeles, marcando um retorno histórico ao local pela primeira vez em mais de 30 anos. Esta turnê de 2026 vem logo após a gigantesca turnê mundial de 2025, que trouxe o tão aguardado retorno da banda à Europa, Oriente Médio, Ásia e América Latina.

Ingressos estão disponíveis em gunsnroses.com. Na América do Norte, a turnê também oferecerá diversos pacotes VIP para os fãs elevarem sua experiência no show. Os pacotes variam, mas podem incluir ingressos premium, tour pelos bastidores, acesso ao lounge VIP pré-show, itens exclusivos e muito mais. O conteúdo dos pacotes VIP varia conforme a opção selecionada. Para mais informações, visite vipnation.com.

Confira as datas da turnê 2026:

Sábado, 28 de março de 2026 – Monterrey, México // Tecate Pa’l Norte

Quarta, 1 de abril de 2026 – Porto Alegre, Brasil // Estádio Beira-Rio

Sábado, 4 de abril de 2026 – São Paulo, Brasil // Monsters Of Rock

Terça, 7 de abril de 2026 – São José do Rio Preto, Brasil // Alberto Bertelli Lucatto

Sexta, 10 de abril de 2026 – Rio de Janeiro, Brasil // Engenhão

Domingo, 12 de abril de 2026 – Cariacica, Brasil // Estádio Estadual Kleber José de Andrade

Quarta, 15 de abril de 2026 – Salvador, Brasil // Arena Fonte Nova

Sábado, 18 de abril de 2026 – Fortaleza, Brasil // Arena Castelão

Terça, 21 de abril de 2026 – São Luís, Brasil // Estádio Governador João Castelo “Castelão”

Sábado, 25 de abril de 2026 – Belém do Pará, Brasil // Estádio Olímpico do Pará “Mangueirão”

Terça, 5 de maio de 2026 – Hollywood, FL // Hard Rock Hollywood

Quinta, 7 de maio de 2026 – Daytona Beach, FL // Welcome To Rockville Festival*

Quinta, 4 de junho de 2026 – Gliwice, Polônia // PreZero Arena Gliwice

Sábado, 6 de junho de 2026 – Gliwice, Polônia // PreZero Arena Gliwice

Quarta, 10 de junho de 2026 – Dublin, Irlanda // 3Arena

Sexta, 12 a domingo, 14 de junho de 2026 – Donington, Reino Unido // Download Festival*

Quinta, 18 de junho de 2026 – Amsterdã, Holanda // Ziggo Dome

Sábado, 20 de junho de 2026 – Amsterdã, Holanda // Ziggo Dome

Terça, 23 de junho de 2026 – Berlim, Alemanha // Uber Arena

Quinta, 25 de junho de 2026 – Berlim, Alemanha // Uber Arena

Domingo, 28 de junho de 2026 – Antuérpia, Bélgica // AFAS Dome

Quarta, 1 de julho de 2026 – Paris, França // Accor Arena

Sexta, 3 de julho de 2026 – Paris, França // Accor Arena

Quinta, 23 de julho de 2026 – Raleigh, NC // Cater-Finley Stadium

Domingo, 26 de julho de 2026 – Saratoga Springs, NY // Saratoga Performing Arts Center

Quarta, 29 de julho de 2026 – Tinley Park, IL // Credit Union 1 Amphitheatre

Sábado, 1º de agosto de 2026 – Hershey, PA // Hersheypark Stadium

Quarta, 5 de agosto de 2026 – Toronto, ON // Rogers Stadium

Sábado, 8 de agosto de 2026 – Shakopee, MN // Mystic Lake Amphitheater

Quarta, 12 de agosto de 2026 – East Rutherford, NJ // MetLife Stadium

Domingo, 16 de agosto de 2026 – St. Louis, MO // Busch Stadium

Quarta, 19 de agosto de 2026 – Kansas City, MO // Morton Amphitheater

Sábado, 22 de agosto de 2026 – Las Vegas, NV // Allegiant Stadium

Quarta, 26 de agosto de 2026 – Edmonton, AB // Commonwealth Stadium

Sábado, 29 de agosto de 2026 – Vancouver, BC // BC Place

Quarta, 2 de setembro de 2026 – San Diego, CA // Snapdragon Stadium

Sábado, 5 de setembro de 2026 – Pasadena, CA // Rose Bowl

Quarta, 9 de setembro de 2026 – Arlington, TX // Globe Life Field

Sábado, 12 de setembro de 2026 – Ridgedale, MO // Thunder Ridge Nature Arena

Quarta, 16 de setembro de 2026 – San Antonio, TX // Alamodome

Sábado, 19 de setembro de 2026 – Atlanta, GA // Truist Park**

*Aparição em festival

Sobre a banda

Guns N’ Roses permanece até hoje como a banda de rock americana mais dinâmica, perigosa e definitiva da história. Inserido na cultura pop, o icônico álbum de diamante “Appetite for Destruction”, de 1987, se destaca como “o álbum de estreia mais vendido da história dos EUA” e “o 11º álbum mais vendido de todos os tempos no país”.



Após seu lançamento, o Guns N’ Roses abalou o mundo com o impacto duplo dos discos “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II”, ambos mais de 7x platina e que estrearam ocupando simultaneamente as duas primeiras posições da Billboard 200.



Com 100 milhões de unidades vendidas, seu catálogo também inclui “G N’ R Lies” (5x platina), “The Spaghetti Incident?” (platina), “Greatest Hits” (5x platina) e “Chinese Democracy” (mais de 6 milhões no mundo).



Além disso, são uma das bandas de rock mais ouvidas do mundo, com média de 27 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e em maio de 2024 foram introduzidos no GRAMMY® Hall of Fame pelo álbum “Appetite for Destruction”.

Nos palcos, os lendários shows de mais de três horas do Guns N’ Roses incluem os favoritos dos fãs, além de raridades ressuscitadas do catálogo antigo, deixando o público em choque. A gigantesca turnê mundial de 2024 vendeu 1,3 milhão de ingressos e marcou a maior turnê da banda até agora.



Passando por estádios e arenas, incluiu festivais como Glastonbury e Hyde Park em Londres, enquanto a etapa norte-americana contou com shows lotados no histórico Hollywood Bowl e no MetLife Stadium em Nova Jersey, além de uma performance co-headliner no Power Trip, na Califórnia, com AC/DC e Metallica.



A turnê anterior, Not In This Lifetime…, ficou marcada como “a quarta turnê mais lucrativa de todos os tempos”, com mais de 5 milhões de ingressos vendidos e apresentação no Coachella. A enorme turnê de 2025 levou a banda a estádios e arenas pelo mundo — Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina. E 2026 promete ainda mais, com uma turnê mundial robusta que passará pela América do Norte, América do Sul e Europa.

Guns N’ Roses é formado por:

Axl Rose (vocais, teclados),

Duff McKagan (baixo),

Slash (guitarra solo),

Dizzy Reed (teclado),

Richard Fortus (guitarra base),

Isaac Carpenter (bateria),

Melissa Reese (teclado).

