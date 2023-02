Gustavo afirma que não usa lentes nos dentes

A- A+

Um dos assuntos mais comentados neste BBB 23 é, sem dúvida, o uso de lentes para os dentes. Pois nesta terça-feira (31), Gustavo comentou com Cara de Sapato que deseja ajudar uma pessoa que trabalhou por muitos anos em sua fazenda. O assunto foi gancho para a pergunta de milhões. Acompanhe:





"Quando eu sair daqui, vou ajudar uma galera. Cara que estava lá na fazenda comigo, me ajudava, o cara me tratava igual filho, entendeu? Preocupação do cara comigo quando eu subia em um cavalo, quando eu ia para o pasto sozinho, igual preocupação de pai. Lá no Mato Grosso. É um cara que quero ajudar. Falei para ele, ele até já saiu da fazenda. A hora que eu sair daqui, quero ajudar ele. Ele tem problema nos dentes, então vou ajudar", diz.



Cara de Sapato, então, pergunta se os dentes do brother são dele mesmo. "É meu. Todo mundo acha que é lente, mas não é", responde.

