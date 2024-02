A- A+

Luto Gustavo Caporalini: quem é o cantor sertanejo morto a tiros dentro de casa no interior de SP Caso aconteceu neste domingo; vítima também atuava como corretor de imóveis

O cantor sertanejo Gustavo Caporalini foi morto após ser baleado dentro de casa, neste domingo, durante um churrasco com a família, em Votuporanga. O suspeito do crime, um agente penitenciário, conseguiu fugir, mas foi detido em Campina Verde (MG).

Caporalini fez dupla com o sertanejo Wesley até o início deste ano, quando realizaram seu último show no início deste ano. Nas redes sociais, ele também se apresentava como corretor de imóveis. "Especialista e Apaixonado em Vendas de Imóveis. 21 anos de Experiência Comercial e Construção", diz Caporalini em seu perfil pessoal no Instagram.

"Encerrando aqui em Rio Preto, nossa última apresentação!!! Fica nossa gratidão e carinho, foram quase 20 anos de muitas alegrias!!! Fiquem com Deus, e muito obrigado!!!", publicou o perfil da dupla no último dia 28 de janeiro.

O velório do cantor aconteceu na manhã desta segunda-feira. Segundo o g1, o agente penitenciário chegou no imóvel e se apresentou como policial. Gustavo foi atender e acabou alvejado em seguida. O criminoso fugiu, e o corretor foi socorrido e levado para o hospital. Ele, no entanto, não sobreviveu aos ferimentos.

