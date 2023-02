A- A+

BBB 23 Gustavo ganha sua segunda festa do líder, nesta quarta-feira (15). Confira o tema Festa de Rodeio agita a noite dos brothers

O clima country tomou conta dos participantes do BBB 23, na noite desta quarta-feira (15). O líder Gustavo ganhou sua segunda festa na casa e, como já era esperado, o tema foi "Festa de Rodeio".

Vestidos com faixas e acessórios, os brothers foram liberados para a área externa da casa pouco mais das 23h e logo foram recebidos por música de Leandro e Leonardo. Key Alves pegou a faixa de "Rainha do Rodeio", enquanto Larissa segurou a de "Princesa do Rodeio".

Logo no começo, um touro mecânico divertiu os moradores, que viram seus nomes em um telão com o ranking das melhores desenvolturas em cima do brinquedo.

Festa do sábado (18)

Já está garantido! Dilsinho é o proximo nome a se apresentar ao vivo na festa do próximo dábado (18). Prestes a completar dez anos de carreira, o pagodeiro promete grandes hits da sua história. "Vai ser um show diferentão. Assim como a nova fase da minha carreira", disse o cantor para o Gshow.



