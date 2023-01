A- A+

BBB23 Gustavo, mais um pipoca anunciado, é agroboy e tem vídeo com cavalo viralizado Na postagem que viralizou, brother dá beijo em focinho do animal e caminha ao pôr do sol

Anunciado mais um integrante do elenco da pipoca do BBB23, o fazendeiro e empresário Gustavo, 27 anos, mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ao Portal Gshow, o brother contou que recebe mais de 500 cantadas por dia nas redes, tem pets inusitados e é fã de Harry Potter.



Gustavo postou um vídeo com um dos seus cavalos de estimação em que ele dá um beijo no focinho do animal e caminha ao pôr do sol, que viralizou nas redes. Religioso, ele diz não perder uma missa dominical.

Curiosidades sobre Gustavo:

- Sua comida favorita é o empadão de frango de sua mãe, dona Maristela.



- Entre os filmes favoritos de Gustavo, estão os da saga de “Harry Potter” e a animação “Como Treinar o Seu Dragão”;



- Além do cachorro, Iron, Gustavo tem bichinhos de estimação curiosos. São eles: os cavalos Tedy, Paloma e Morena e o bezerrinho Bruce. Ele é pai de pet, SIM;

- Crush em famosas? Rafa Kalimann e Jade Picon, das temporadas 20 e 22, respectivamente, foram listadas por ele como personalidades que estão com tudo;



- Falando em paquera, Gustavo entregou que desde que seu Instagram bombou com os conteúdos que faz, recebe entre 500 e 1.000 mensagens diárias com cantadas e indiretas calientes dos seguidores;



- O filósofo Mario Sérgio Cortella aparece na lista de ídolos que inspiram o jovem;



- Entre seus hobbies, estão os de tocar violão e jogar bola;



- Aniversariante do dia 7 de fevereiro, Gustavo é aquariano com ascendente em Sagitário;



- A viagem dos sonhos do agroboy seria conhecer as Maldivas.



- Religioso, ele não perde uma missa de domingo e assiste à pregação ao lado dos pais;

- Antes de morar em Primavera do Leste, Gustavo habitou em outra localidade com pontos cardeais no nome: Analândia do Norte. (Fonte: Gshow)

Veja também

família real Autobiografia de príncipe Harry vende 1,4 milhão de exemplares em inglês no primeiro dia