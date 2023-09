A- A+

FAMOSOS Gustavo Mioto anuncia fim do relacionamento com Ana Castela; confira Os cantores estavam juntos desde junho

Através de uma postagem feita em seus stories, Gustavo Mioto confirmaram o fim do namoro com Ana Castela, nesta segunda-feira (25). O casal estava junto desde junho e tornaram o relacionamento público no dia dos namorados.

A Boiadeira Ana Flávia Castela, cantora do Mato Grosso do Sul de 19 anos, ficou conhecida pela música "Pipoco", em parceria com a também cantora Melody e o músico DJ Chris no Beat, na qual ela mistura traços da música sertaneja e eletrônica com funk.

Gustavo Mioto, cantor paulista de 26 anos, iniciou carreira em 2012 com seu álbum de estreia "Fora de Moda". Ele ficou famoso pelas músicas "Impressionando os Anjos", "Melhor versão" e "Cê Namora".

Ambos se pronunciaram sobre o término. No instagram Mioto escreveu:

"Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento"

E Castela, também nos stories, publicou:

"Como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos. Peço que tenham respeito. Não é um momento fácil para nenhum dos dois. O Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing. Por aqui, só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro."



